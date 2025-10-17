Nissan Micra, la piccola elettrica diventa ancora più accessibile con gli incentivi

L’accesso combinato agli incentivi pubblici e all’eco-bonus Nissan rafforza la posizione della Micra elettrica sul un mercato, ormai sempre più competitivo

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Pubblicato: 17 Ottobre 2025 11:15

La Nissan Micra costa meno: l'offerta di ottobre

Piattaforma Sogei attiva ed entrata in vigore degli ecoincentivi finanziati dal PNRR: un’opportunità da cogliere al volo per Case automobilistiche, che rilanciano e integrano gli sconti pubblici con un pacchetto di agevolazioni proprietarie. Se rottami un’auto vecchia, hai un ISEE sotto i 30.000 euro e risiedi in una delle aree urbane individuate dall’ISTAT, puoi portarsti a casa la nuova Nissan Micra elettrica a partire da 13.990 euro. Il prezzo tiene conto sia del bonus statale da 11.000 euro che dello sconto aggiuntivo di 4.510 euro offerto da Nissan.

4 metri di comfort

Il punto di forza, oltre al prezzo, resta la piattaforma AmpR. La piccola BEV (è lunga 4 metri) vanta uno schema tecnico mirato a garantire equilibrio tra comfort e guidabilità. La disposizione delle batterie nella parte bassa del pianale abbassa il baricentro e migliora la stabilità, mentre lo schema sospensivo – McPherson all’anteriore, multilink al posteriore – è inedito su una citycar e contribuisce alla precisione nei cambi di direzione e alla tenuta anche su fondo misto.

A bordo si può scegliere tra quattro modalità di guida: comfort, sport, eco e una configurazione personalizzabile in ogni parametro. La differenza non è solo nella risposta dell’acceleratore o dello sterzo, bensì anche nella gestione della coppia, nella grafica del cruscotto e nell’illuminazione interna. In un contesto dove la priorità è, sì, l’autonomia, ma l’efficienza e il controllo del consumo pure, l’elettronica di bordo della nipponica si adatta allo stile del conducente.

Le varianti

Due le varianti disponibili per la batteria: una da 40 kWh e una da 52. Con la prima si coprono fino a 317 km secondo ciclo WLTP, con la seconda si arriva a 416. Con 90 o 110 kW di potenza e una coppia che arriva a 245 Nm, la Micra elettrica si muove senza fatica in ogni contesto, con prestazioni che sorprendono se confrontate con i prezzi di listino. La batteria più grande può essere ricaricata in corrente continua fino a 100 kW: servono circa 30 minuti per passare dal 15 all’80%.

Quando il percorso supera l’autonomia disponibile, entra in funzione l’Intelligent Route Planner, che individua le colonnine lungo il tragitto e prepara la batteria alla ricarica in modo da ridurre i tempi di attesa. La vettura può inoltre fornire corrente a dispositivi esterni – grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load – e ha già tutto il necessario per integrarsi con la rete elettrica in un futuro V2G (Vehicle-to-Grid), dove l’auto stessa può restituire energia.

Dal punto di vista dello spazio, i 326 litri di bagagliaio – ampliabili fino a 1.106 abbattendo i sedili posteriori – rendono la Micra adatta anche a un utilizzo extraurbano o familiare ed è possibile trainare fino a un massimo di 500 kg. Le proporzioni contenute e gli sbalzi ridotti ne facilitano invece l’utilizzo quotidiano in ambito urbano.

Dentro, al posto della vecchia strumentazione analogica alloggia uno schermo digitale ben leggibile, mentre al centro della plancia è montato un secondo display da cui si controllano navigazione, musica e funzioni dell’auto. Il sistema è basato su tecnologia Google, quindi con Maps integrato, comandi vocali e accesso diretto alle app. Le luci interne si possono personalizzare scegliendo tra numerose gradazioni.

Come spesso accade in questi casi, l’offerta è soggetta a limiti, condizioni e disponibilità di fondi. Il prezzo d’attacco delle elettriche si sta abbassando, e la nuova Micra si candida a un ruolo da protagonista in questa fase di transizione.

