Nissan punta sulla mobilità elettrica con la nuova gamma Nanocar Silence S04: ecco tutte le novità in arrivo per la famiglia di veicoli elettrici leggeri del brand

Fonte: Ufficio Stampa Nissan La nuova gamma Nanocar Silence S04 di Nissan è ufficiale

Nissan aggiorna la sua offerta di veicoli elettrici leggeri, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze del mercato. La Casa nipponica, infatti, ha annunciato il debutto dei nuovi modelli Nanocar Silence S04, con un nuovo modello entry level, da meno di 10.000 euro, due modelli di fascia alta, L6e e L7, e una versione Cargo. Tutti i nuovi modelli saranno disponibili tramite la rete di concessionari Nissan in Italia e in altri Paesi, come Francia e Germania a cui presto si aggiungeranno diversi altri mercati europei.

Le novità

La nuova gamma Nanocar Silence S04, con cui Nissan sfida modelli di grande diffusione come la Fiat Topolino, si articola in quattro varianti:

L6e “Unico”, entry level con un prezzo di partenza inferiore a 10.000 euro;

L6e “Vivo”, nuovo modello di fascia alta;

L7e “Plus” con novità tecniche rispetto alla versione 2024;

Cargo in versioni L6e o L7e.

A disposizione della clientela, quindi, ci sarà la nuova Silence S04 L6e Unico che offrirà un’autonomia fino a 100 chilometri, aggiungendo anche la telecamera posteriore per le manovre. Si tratta della versione entry level della gamma e avrà un prezzo inferiore ai 10.000 euro (il prezzo effettivo dipende dalla tassazione dei singoli mercati). C’è poi la Silence S04 Nanocar L6e Vivo che aggiunge anche un display TFT da 7 pollici, un sistema di frenata migliorato e il volante multifunzione.

Per questi due modelli, il motore è da 8,2 CV e la velocità massima di 45 km/h. I veicoli possono essere guidati a partire dall’età di 14 anni. A completare la gamma c’è la Silence S04 Nanocar L7e Plus, con motore da 19 CV, velocità massima di 85 km/h e una dotazione aggiornata rispetto al modello precedente. Ci sono poi le varianti Cargo pensate per le aziende che intendono gestire in modalità a zero emissioni le consegne nel cosiddetto “ultimo miglio”. In questo caso, il vano di carico è ampliato fino a 414 litri. Tutti i modelli hanno una batteria estraibile che può essere ricaricata in 7-9 ore anche tramite una comune presa domestica.

Da segnalare anche la partenza, per il momento solo in Francia, a Parigi, del nuovo Battery as a Service (BaaS) che sarà attivo nel corso dell’estate. Questo servizio permetterà di sostituire le batterie scariche con batterie cariche in 30 secondi. L’azienda metterà a disposizione dei suoi clienti vari punti convenzionati in cui effettuare la sostituzione delle batterie. Al momento, non ci sono informazioni in merito a un possibile debutto in Italia del servizio.

La strategia di Nissan

A chiarire i piani di Nissan per il futuro del brand nel settore della micro mobilità elettrica è stato Gareth Dunsmore, Managing Director di Nissan eMicro Mobility AMIEO. Il manager ha sottolineato: “Con la nuova gamma di vetture elettriche leggere Silence S04 offriamo ai nostri clienti Nissan un’ampia scelta in termini di soluzioni di mobilità urbana. Per i pendolari, per chi deve fare commissioni o per chi gestisce piccole attività commerciali, le vetture Silence S04 offrono comfort, praticità, semplicità di ricarica e tecnologie ai vertici della categoria“. Per il prossimo futuro, Nissan ha le idee chiare: “Condividiamo con Silence l’ambizione di rendere la mobilità elettrica più accessibile, più adatta e più rilevante per le nuove esigenze delle persone”.