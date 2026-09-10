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iStock La city car elettrica di Nissan sta arrivando

La gamma Nissan si prepara a registrare una grande novità. Sta per debuttare la nuova Nissan PIXO. Si tratta di una city car elettrica che andrà ad ampliare l’offerta di veicoli del brand sul mercato europeo, occupando il segmento A e proponendo una soluzione economica e interessante per la mobilità a zero emissioni, con un focus sugli spostamenti in città.

La scelta di Nissan appare molto sensata, soprattutto in questo momento. Il modello, infatti, ha tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo da grande protagonista del mercato, sostenendo la crescita del marchio e andando a soddisfare le richieste degli automobilisti, sempre più interessati a modelli economici e con un costo contenuto di utilizzo, soprattutto in città.

Pensata per l’Europa

Il modello rappresenta un grande ritorno per Nissan, che punta ad affermarsi nel segmento A del mercato (quello caratterizzato dai modelli più compatti) e, al contempo, vuole sfruttare al massimo la crescente domanda di auto elettriche da parte degli automobilisti europei, un trend evidente anche in Italia.

Le informazioni sulla PIXO sono limitate, per il momento. La vettura andrà a ricoprire un ruolo centrale nel futuro del brand e punta a rendere “la guida quotidiana in città facile e piacevole“, caratterizzandosi come “una nuova opzione più accessibile per la guida elettrica di tutti i giorni” per gli automobilisti europei.

Appuntamento a breve

La data da cerchiare sul calendario è quella del prossimo 23 settembre 2026, quando Nissan terrà un evento di presentazione dedicato alla sua PIXO. Solo durante l’evento, quindi, l’azienda fornirà i primi dettagli sulla vettura e, in particolare, rivelerà le tempistiche di distribuzione (possiamo ipotizzare un arrivo in concessionaria entro fine anno) e il prezzo, che sarà accessibile.

Ad anticipare il lancio ufficiale arriva anche un breve video che conferma la data. La descrizione del video rivela le prime caratteristiche della vettura: “Piccola nelle dimensioni, grande nella personalità: PIXO è pensata per portare una nuova energia nella guida urbana di tutti i giorni.” Ecco il video ufficiale appena pubblicato sui canali social della Casa.

La nuova Nissan PIXO dovrebbe presentare un design in linea con quello delle ultime produzioni della Casa nipponica, come la recente Micra, presentata lo scorso anno. Per quanto riguarda il comparto tecnico, invece, la base di partenza dovrebbe essere la Renault Twingo, modello di grande successo che ha già evidenziato le sue capacità e la qualità della piattaforma.

Si tratterà di una city car elettrica e, quindi, ci troveremo di fronte a una vettura ultra-compatta (con una lunghezza inferiore ai 4 metri) con una batteria piccola e un motore poco potente, ma con caratteristiche in grado di offrire buone prestazioni e un’autonomia elevata nell’uso cittadino.

PIXO è, quindi, un progetto ricco di potenzialità ma ancora tutto da scoprire. Per ora non ci resta che attendere un paio di settimane con la presentazione ufficiale del modello per poter valutare, con maggiore precisione, le sue caratteristiche tecniche.