Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Audi Nuova Audi A2 e-tron in mostra

Il ritorno dell’A2 è in grande stile e con l’obiettivo di lasciare il segno nel car market green europeo. Per raggiungere i più elevati standard di efficienza, la vettura compatta tedesca presenta un sottoscocca completamente chiuso, una geometria del diffusore ottimizzata, i cerchi specifici a filo ruota con pneumatici appositamente sviluppati con Bridgestone e uno spoiler integrato nel lunotto posteriore.

Con un Cx di 0,24, da record per il suo segmento, l’Audi A2 e-tron vanta una batteria LFP cell-to-pack da 61 kWh capace di raggiungere un’efficienza di carica dell’89,6% presso la wallbox con una strategia di raffreddamento adattata. Non manca la ricarica bidirezionale V2H: Vehicle-to-Load 2 e Vehicle-to-Home 3, in grado di trasformare l’A2 e-tron in un sistema di accumulo di energia. Con 499 km di autonomia WLTP diventerà la compagna ideale per affrontare le quotidiane sfide urbane, senza rinunciare a piacevoli gite fuori porta.

Design robusto

L’Audi A2 venne proposta sul mercato dal 1999 sino al 2005. Era una monovolume lunga 3,82 m, poco più della sua principale concorrente, la Mercedes-Benz Classe A. L’erede la ricorda per il frontale arrotondato, la linea del tetto fluida e una parte posteriore muscolosa. Lo stile scelto dai tecnici mira alla riduzione della resistenza aerodinamica rispetto a un modello fastback classico. Nella zona laterale spiccano le “cortine d’aria”, canali che reindirizzano il flusso d’aria per sopprimere le turbolenze.

Grazie a componenti aerodinamici che riducono il consumo energetico WLTP fino a 0,9 kWh/100 km, i dati dichiarati dalla Casa tedesca sono impressionanti. Sulla base delle preliminari misurazioni WLTP il consumo energetico risulterebbe di 12,8 kWh/100 km. La nuova A2 alla spina, con un motore sincrono a magneti permanente, può contare su un’elettronica di potenza al carburo di silicio. L’efficienza di ricarica sfiora il 90% e seppure la potenza massima non va oltre i 105 kW, occorrono appena 26 minuti per schizzare dal 10 all’80%.

L’Audi A2 e-tron è dotata di una presa d’aria attiva che rimane chiusa durante la guida normale e alle alte velocità per ridurre la resistenza aerodinamica e ottimizzare l’autonomia. Costruita sulla piattaforma MEB evoluta, l’Audi A2 e-tron offre un’ottima abitabilità per cinque passeggeri. L’abitacolo è caratterizzato da doppio schermo ricurvo come gli altri modelli della gamma, offrendo soluzioni da fascia premium.

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Quando arriverà

La Casa di Ingolstadt presenterà ufficialmente la nuova A2 e-tron nell’autunno del 2026, allargando la sua gamma full electric. La compatta a zero emissioni anticipa dei concetti che amplieranno gli orizzonti del marchio appartenente al Gruppo Volkswagen. L’Audi A2 e-tron vanta il miglior coefficiente di resistenza aerodinamica tra i modelli compatti del brand. Ancora top secret il prezzo, mentre le prime consegne dovrebbero giungere puntuali entro l’anno. Gernot Döllner, CEO di Audi, ha spiegato: