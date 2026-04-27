Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Audi Audi Q4 e-tron: più autonomia e muscoli

La Casa dei quattro anelli svela ufficialmente l’ultima evoluzione della sua bestseller elettrica: la nuova Audi Q4 e-tron. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un salto generazionale che punta a ridefinire gli standard di efficienza e digitalizzazione nel segmento dei SUV compatti premium. Il modello, atteso nelle concessionarie italiane per il terzo trimestre del 2026, viene proposto con un listino che parte da 43.350 euro.

Due carrozzerie, un’anima muscolare

Il primo dettaglio fondamentale riguarda la versatilità estetica: la nuova gamma è declinata in due varianti di carrozzeria, SUV e Sportback. Il design è ora molto più muscolare e affilato rispetto al passato. Il frontale è dominato dall’ampio single frame in tinta con la carrozzeria, mentre la vista laterale è caratterizzata da una linea di cintura ascendente e dai “blister quattro” sui passaruota, che evocano visivamente la celebre trazione integrale del Brand.

La versione Sportback si distingue per i montanti D fortemente inclinati, che ne slanciano la silhouette da coupé. La personalizzazione è garantita da cinque cerchi dal design inedito e tre nuove colorazioni: verde salvia, grigio Tambora e blu plasma.

Versioni, motori e prestazioni

La gamma italiana si articola su tre diverse configurazioni tecniche:

e-tron: Trazione posteriore, batteria da 63 kWh nominali (59 kWh netti) e una potenza di 204 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi, con un’autonomia massima di 440 km per il SUV e 451 km per la Sportback. La velocità massima è di 160 km/h;

Trazione posteriore, batteria da 63 kWh nominali (59 kWh netti) e una potenza di 204 CV. Accelera da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi, con un’autonomia massima di 440 km per il SUV e 451 km per la Sportback. La velocità massima è di 160 km/h; e-tron performance (Long Range): trazione posteriore, batteria da 82 kWh (77 kWh netti) e potenza di 286 CV . È la regina dell’autonomia, capace di raggiungere 592 km WLTP nella versione Sportback e 578 km nel SUV. Copre lo 0-100 km/h in 6,6 secondi e raggiunge i 180 km/h;

trazione posteriore, batteria da 82 kWh (77 kWh netti) e potenza di . È la regina dell’autonomia, capace di raggiungere 592 km WLTP nella versione Sportback e 578 km nel SUV. Copre lo 0-100 km/h in 6,6 secondi e raggiunge i 180 km/h; e-tron quattro performance: trazione integrale elettrica, batteria da 82 kWh e ben 340 CV di potenza massima. Grazie alla coppia elevata, scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,4 secondi, con un’autonomia di 541 km (SUV) e 554 km (Sportback).

Efficienza e la rivoluzione della ricarica

L’efficienza è aumentata del 10% grazie al nuovo motore posteriore “APP350” e all’uso di nuovi semiconduttori al carburo di silicio nelle elettroniche di potenza. Un nuovo lubrificante a bassa viscosità permette inoltre di recuperare fino a 12 km di autonomia in inverno. Sul fronte della ricarica, la potenza massima in corrente continua (DC) sale a 185 kW.

Questo permette di recuperare 185 km di percorrenza in soli 10 minuti e di passare dal 10% all’80% di energia in meno di 27 minuti. La vera novità assoluta è la ricarica bidirezionale. Grazie alla funzione Vehicle-to-Load (V2L), l’auto può alimentare dispositivi esterni (come e-bike) tramite una presa da 2,3 kW nel bagagliaio. Con il Vehicle-to-Home (V2H), la batteria può invece restituire energia alla rete domestica, fungendo da sistema di accumulo.

Interni con Audi digital stage

L’abitacolo è stato radicalmente rinnovato con l’introduzione dell’Audi digital stage. Di serie troviamo l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e lo schermo MMI da 12,8 pollici, a cui si può aggiungere lo schermo da 12 pollici dedicato al passeggero anteriore (novità per il segmento).

L’head-up display con realtà aumentata proietta informazioni su una diagonale virtuale di 70 pollici, facendo fluttuare le indicazioni nel mondo reale. Nonostante le dimensioni esterne da SUV compatto, lo spazio interno è paragonabile a quello di un Audi Q7. Il bagagliaio della versione SUV offre una capienza tra 515 e 1.487 litri, mentre la capacità di traino per le versioni quattro è salita a 1.800 kg.

Tecnologia e sicurezza

L’auto adotta il sistema operativo Android Automotive OS con integrazione di ChatGPT nell’assistente vocale e un app store nativo. La sicurezza è affidata alla tecnologia OLED di seconda generazione, con i fari posteriori che fungono da display per segnalare la propria presenza agli altri utenti (segnalazione di prossimità). Gli ADAS includono l’assistente adattivo alla guida che utilizza il machine learning e un sistema di parcheggio che può “imparare” fino a 5 diverse manovre abituali.