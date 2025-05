Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Citroen apre gli ordini della nuova Ami Buggy

Con la crescita a dismisura delle dimensioni delle vetture di segmento A, le microcar stanno assumendo un ruolo vitale nelle grandi città. L’uscita di scena della Smart ForTwo ha steso un tappeto rosso alla diffusione delle tre sorelle microelettriche del Gruppo Stellantis. La nuova Citroën Ami Buggy ridefinisce i canoni di microcar con uno stile moderno e adatto ai giovani. Con una lunghezza di soli 2,41 metri offre un’esperienza di guida fuori dal comune, senza porte né tetto, per piacevoli avventure in giornate soleggiate.

Il quadriciclo elettrico della Citroën, con oltre 75.000 unità vendute, è diventato uno dei must have in Europa, essendo guidabile già a 14 anni. Le stesse caratteristiche ultra-compatte della Fiat Topolino e della Opel Rocks-e permettono un’autonomia di 75 km e una ricarica completa in appena 4 ore tramite una semplice presa domestica. Sono auto che nascono per un uso comodo in città e che consentono parcheggi senza stress.

La soluzione perfetta per una mobilità pratica e sostenibile

La Citroën Ami Buggy è ideale per le nostre giungle urbane, rendendo ogni manovra semplice. Con un raggio di sterzata di soli 7,20 metri, risulterà una alleata perfetta nel traffico di tutti i giorni. Per un tocco di sportività giovanile, l’Ami Buggy ha uno spoiler posteriore nero, i cerchi in acciaio da 14″ con una finitura dorata e un coprimozzo nero decorato con uno chevron. Il logo, invece, ha una nuova tonalità gialla.

Per chi vuole passare all’elettrico con stile la Casa francese propone la vivace versione Ami Palmeira. Questa variante offre una simpatica livrea gialla, cerchi in acciaio da 14 pollici con finitura dorata e accompagnata da Andy, un robot mascotte che vi farà divertire. Per una protezione supplementare a bordo sono disponibili coperture con cerniera per le porte, utilizzabili in qualsiasi stagione, consentendo ai due passeggeri di viaggiare senza patemi tutto l’anno. L’equipaggiamento interno include 3 contenitori portaoggetti colorati, 1 gancio portaborse colorato, 1 set di 2 tappetini colorati, 1 set di 2 retine colorate per le portiere, 1 rete divisoria centrale, 1 supporto per smartphone, 1 My Connect Box con My Ami Play per connettere lo smartphone al veicolo. All’esterno, invece, è previsto 1 set di adesivi per il finestrino posteriore e un altro per i passaruota. L’Ami Cargo, infine, è stata progettata per i professionisti che necessitano di uno spazio di carico funzionale.

Il listino prezzi

La nuova Ami Buggy è ordinabile a partire dal 6 maggio, con le prime consegne previste per agosto. Citroën garantirà un’ampia personalizzazione del veicolo con i nuovi pack colori Spicy, Icy e Minty. Il DNA della prima serie è rispettato, con una proposta sostenibile, accessibile e divertente. Il design è diventato ancora più accattivante.

I gruppi ottici anteriori risultano rialzati alla base del parabrezza e contornati da una decorazione nera. I due fari sono collegati da una nuova forma a capsula, che ospita il nuovo logo della Casa transalpina in una tonalità Rouge André. Questa nuova capsula, in rilievo nello stampo, assume la forma di un sorriso. Addio alle linee curvose del modello uscente per un look più spigoloso nella zona dei paraurti. Nel listino del marchio francese rimarrà l’entry-level. La nuova Citroën Ami, infatti, è proposta a un prezzo 7.990 euro, come la versione precedente, mentre la Ami Buggy può essere tua da 9.590 euro.