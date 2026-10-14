La seconda generazione di Spring è totalmente nuova, pur tenendo fede ai valori che hanno reso Dacia un brand di successo a livello globale

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Dacia Le caratteristiche estetiche della Dacia Spring

È elettrica, è moderna e soprattutto è rimasta fedele al DNA Dacia. La Spring, prodotta rigorosamente in Europa, è diventata una delle proposte elettriche più ricercate del segmento A. La Casa romena continua la sua offensiva green con un nuovo capitolo che unisce tecnologie avanzatissime e uno stile giovane per offrire un’auto adatta alla stressante vita quotidiana in città.

Look che non passa inosservato

L’auto full electric è prodotta nello stabilimento sloveno di Novo Mesto, sulla base della piattaforma RGEV Small del Gruppo Renault. La Spring misura 3,85 metri di lunghezza e 1,74 metri di larghezza, rispettivamente 15 e 18 centimetri in più rispetto alla precedente generazione. Tutto questo ingombro extra si traduce in più spazio per i passeggeri all’interno dell’abitacolo e un bagagliaio da 337 litri dichiarati, che diventano 1.283 abbattendo il divanetto posteriore. In aggiunta, come optional, c’è un piccolo vano anteriore da 18 litri utile per stivare i cavi di ricarica.

Come le sorelle maggiori, la nuova Spring non tradisce il concetto della semplicità. L’utilitaria elettrica punta all’essenziale, pur mostrando i muscoli. Il design risulta geometrico e strutturato, rendendo la silhouette moderna e accattivante. I tecnici hanno preferito rendere ancor più funzionale lo stile, senza aggiungere elementi che avrebbero alterato l’armonia di un progetto sobrio.

Il linguaggio stilistico della gamma risulta evidente anche dalle fasce nere che uniscono i gruppi ottici anteriori e le luci posteriori, accentuando la maggiore larghezza della citycar ed evidenziando l’esclusiva firma luminosa che trae ispirazione dall’emblema Dacia Link.

Pensata per la città

Gli elementi stilistici della Spring conferiscono un’identità precisa e distintiva in un oceano di utilitarie molto simili tra loro. Fedele al principio dell’essenzialità, l’entry level elettrica del marchio rientrante nella famiglia Renault vanta una gamma di colori che si concentra su quattro tinte: Agave, Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. Spicca la fascia nera che visualmente stacca il tetto dal corpo della carrozzeria con un motivo geometrico ripreso anche all’interno dell’abitacolo.

Pur con una cura dei dettagli evidente, l’impostazione degli interni rimane coerente al concetto del minimalismo. La plancia predilige le linee orizzontali, offrendo una maggiore sensazione di spazio e favorendo una lettura più immediata delle informazioni. Sul cruscotto si colloca un driver display digitale da 7”, mentre al centro della plancia c’è il touchscreen multimediale da 10,1”, accessibile sia al conducente che al passeggero. Le sellerie, nelle sfumature del blu, riprendono le tonalità della plancia e la tinta Agave. Non mancano diversi vani portaoggetti e soluzioni ingegnose nate per risultare funzionali.

Il concetto di essenzialità è espresso anche sotto il cofano con la scelta di una batteria LFP con una capacità utile di 27,5 kWh. Il motore da 60 kW (80 CV) con 175 Nm di coppia consente una accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi, raggiungendo una velocità massima di 130 km/h.

La Casa dichiara fino a 250 km di autonomia nel ciclo WLTP e un consumo di 12,7 kWh/100 km, favorito anche da un peso che parte da 1.212 kg dichiarati. La ricarica in corrente alternata di serie arriva a 6,6 kW, mentre con il pacchetto dedicato si sale a 11 kW in AC e a 50 kW in corrente continua. In quest’ultima configurazione la nuova Spring passa dal 15 all’80% della capacità in soli 28 minuti.