Nuova Ford Puma Gen-E: l’elettrica che interpreta la città con stile e concretezza

Efficienza urbana, spazio sorprendente e piacere di guida: Ford Puma entra nella sua nuova era

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

giornalista e automotive specialist

Ufficio Stampa Ford Italia Nuova Ford Puma Gen-E

Quando un’auto elettrica funziona davvero, smette di essere “un’auto elettrica” e diventa semplicemente la giusta auto. È esattamente questa la sensazione al volante della Nuova Ford Puma Gen-E, versione a zero emissioni di uno dei SUV compatti più amati in Europa.

Una vettura pensata per la città, ma capace di andare oltre: efficiente, ben progettata, sorprendentemente divertente da guidare e, soprattutto, concreta.

Elettrico urbano, elettrico intelligente

La nuova Puma Gen-E nasce elettrica con un obiettivo chiaro: rendere semplice ciò che spesso sembra complicato. In città è silenziosa, pronta allo scatto, mai nervosa. L’autonomia è calibrata proprio sull’uso urbano e periurbano, dove l’elettrico dà il meglio di sé: frenata rigenerativa efficace, zero emissioni locali, costi di utilizzo che invitano a usarla ogni giorno senza pensarci troppo.

Durante la guida reale – non quella da brochure – il dato interessante non è solo il numero chilometrico, ma la coerenza: l’autonomia promessa resta credibile anche con traffico, semafori, deviazioni improvvise.

E quando serve ricaricare? I tempi rapidi in DC permettono di passare dal 10 all’80% in poco più di una pausa caffè ben fatta. Esattamente quello che serve a chi vive la città come un movimento continuo.

Tradizione Ford vuole che l’auto si adatti alla persona, non il contrario. Qui si sente.

Gigabox: spazio che semplifica la vita

C’è poi un aspetto della nuova Puma Gen-E che sembra secondario… finché non lo provi: lo spazio.

Il Gigabox (evoluzione intelligente del celebre MegaBox) è una di quelle soluzioni che capisci solo quando devi caricare davvero qualcosa: borse della palestra, zaini, spesa, una valigia rigida che di solito “non entra mai”.

Qui entra. E resta spazio.

Nel quotidiano urbano è un alleato silenzioso: ti permette di usare l’auto senza rinunce, senza dover organizzare la vita attorno ai litri del bagagliaio. Un lusso moderno, quasi borghese, che strizza l’occhio alla tradizione delle auto pratiche fatte bene.

Fun to drive: sì, anche elettrica

C’è un luogo comune duro a morire: che l’elettrico tolga emozione. Ford Puma Gen-E fa il contrario.

Baricentro basso, risposta immediata dell’acceleratore, assetto equilibrato: la guida è intuitiva, naturale, persino divertente.

Non cerca la sportività urlata, ma quella più autentica: inserimenti facili, sterzo preciso, sensazione di controllo.

In città si muove leggera, fuori città sorprende per come gestisce curve e rotonde senza mai sembrare impacciata.

È qui che Ford dimostra di conoscere ancora il mestiere: saper fare auto che si guidano bene, anche quando sotto il cofano non c’è più un motore termico.

Una Puma fedele alla sua identità

Con la nuova Puma Gen-E, Ford porta la sua bestseller nell’era dell’elettrico senza snaturarne l’essenza. Rimane una vettura compatta, pratica, piacevole da guidare, ma aggiunge efficienza, silenzio e semplicità d’uso. È un’elettrica progettata con misura, senza estremismi tecnici o compromessi inutili. Un SUV urbano credibile, maturo, capace di parlare a un pubblico ampio. In una parola: una Puma, semplicemente elettrica.