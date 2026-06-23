Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Jeep La gamma di Jeep Compass si allarga con la 4xe e la Long Range

Il percorso di Jeep verso un futuro integralmente elettrificato segna oggi una tappa fondamentale. Il brand ha ufficialmente aperto gli ordini in tutta Europa per due nuove versioni della nuova Jeep Compass, un modello che rappresenta un pilastro nella crescita globale del marchio, con oltre 2,5 milioni di unità vendute dal 2006 ad oggi. Progettata a Torino e prodotta nello stabilimento di Melfi, la nuova gamma Compass si basa sulla sofisticata piattaforma STLA Medium di Stellantis, concepita per accogliere diverse soluzioni di propulsione con un focus specifico sull’elettrificazione. Le ultimissime novità alla spina sono la 4xe e la Long Range. Vediamo più nel dettaglio.

La 4xe Full Electric

La novità più dirompente è rappresentata dalla nuova Jeep Compass 4xe, che per la prima volta diventa completamente elettrica a trazione integrale, posizionandosi al vertice della gamma per prestazioni e capacità off-road. Questa versione adotta un’architettura a doppio motore (EDM – Electric Drive Module) che assicura il controllo totale della trazione su ciascun asse: l’unità anteriore eroga 157 kW, mentre quella posteriore, sviluppata specificamente per Jeep, ne eroga 132 kW, per una potenza massima combinata di ben 375 CV.

Grazie a questa configurazione, la 4xe è in grado di scaricare a terra fino a 3.100 Nm di coppia con le ruote posteriori, permettendole di superare pendenze del 20% anche senza l’ausilio dell’asse anteriore. La vocazione avventuriera è confermata da un assetto rialzato di 10 mm e angoli caratteristici da vera fuoristrada: 28° in attacco e 31° in uscita. La batteria da 96,1 kWh di energia utilizzabile garantisce un’autonomia combinata WLTP superiore a 600 km.

BEV Long Range

Per chi mette al primo posto la percorrenza chilometrica, Jeep introduce la versione BEV Long Range a trazione anteriore. Questa variante è equipaggiata con una nuova batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni da 96,3 kWh (composta da 12 moduli e 192 celle), che permette di raggiungere un’autonomia record per il modello, fino a 674 km. Il motore elettrico, grazie a una calibrazione specifica, eroga una potenza di picco di 231 CV (170 kW), garantendo prestazioni brillanti unite a un’efficienza ottimizzata.

Ricarica e tecnologia di bordo

Entrambe le versioni beneficiano di tempi di ricarica estremamente contenuti nonostante la generosa capacità degli accumulatori: è infatti possibile passare dal 20% all’80% della carica in soli 27 minuti. Sul fronte della sicurezza e dell’assistenza, la Nuova Compass offre di serie su tutte le versioni la guida autonoma di livello 2.

Il sistema Jelec-Terrain (di serie sulla 4xe) permette al conducente di adattare la dinamica del veicolo attraverso cinque modalità: Auto, Sport, Snow, Sand/Mud e l’esclusiva funzione 4WD LOCK, che attiva la trazione permanente su entrambi gli assi per le condizioni più estreme. Gli interni sono stati progettati per essere durevoli e funzionali, con rivestimenti in poliuretano facili da pulire e tappetini in gomma ad alta resistenza.

Allestimenti e disponibilità

La gamma si articola su diverse filosofie di allestimento:

4xe: disponibile nelle versioni Upland (orientata alla praticità con Hill Descent Control e gancio traino) e Overland (più rifinita con fari Matrix LED e griglia retroilluminata);

disponibile nelle versioni (orientata alla praticità con Hill Descent Control e gancio traino) e (più rifinita con fari Matrix LED e griglia retroilluminata); BEV Long Range: proposta negli allestimenti Altitude (con infotainment da 16″), Business (con telecamera a 360°) e il top di gamma Summit (con cerchi fino a 20″ e interni riscaldati).

Gli ordini sono aperti con prezzi da 54.900 euro per l’integrale e da 51.900 euro per la Long Range.