Presentata a Bruxelles, la nuova Mazda CX-6e è il manifesto elettrico di Hiroshima: design emozionale, tecnologia invisibile e l’uomo ancora al centro della guida

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mazda Elettrica e raffinata, la nuova Mazda CX-6e

Sotto il cielo plumbeo del Belgio ha preso forma il Salone dell’Auto di Bruxelles, luogo che Mazda ha scelto per lanciare in anteprima mondiale la nuova Mazda CX-6e, una vettura che non è semplicemente un SUV, ma un manifesto programmatico per l’era della mobilità a zero emissioni. Non è un’auto nata a freddo nei laboratori di ingegneria, ma un’opera che incarna la visione “umanocentrica” del marchio di Hiroshima, il quale non ha mai smesso di mettere l’uomo e la sua connessione con la macchina al centro di ogni bullone.

Design scolpito dal vento

Osservandola ferma sotto i riflettori, la CX-6e appare come una scultura forgiata dalla velocità. Il linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion evolve in quello che i giapponesi definiscono “Soulful Futuristic Modern”. Qui, l’eleganza scultorea sposa una tecnologia che sembra quasi voler sparire per lasciare spazio all’emozione visiva. Il frontale è dominato dall’inconfondibile firma a forma di ala di Mazda, capace di generare un effetto tridimensionale grazie a un’illuminazione sequenziale che accoglie il guidatore durante le fasi di apertura e ricarica.

Ma è nei dettagli che si nasconde la ferocia aerodinamica: le prese d’aria integrate nei montanti D e gli specchietti digitali a forma di pinna di squalo non sono semplici vezzi estetici, ma armi affilate per fendere l’aria con silenziosa leggerezza. A suggellare questa estetica dinamica è la tinta Nightfall Violet, una tonalità profonda che, a seconda di come viene colpita dalla luce, vira da un viola brillante a ombre che sfiorano il nero assoluto.

Un abitacolo che esalta i sensi

Salire a bordo della Mazda CX-6e significa immergersi in un santuario di raffinatezza orientale. Il design degli interni è ispirato al concetto giapponese del Ma, la bellezza dello spazio vuoto, che regala a tutti gli occupanti una sensazione di ampiezza per testa, gambe e spalle. Al centro di questo ecosistema tecnologico svetta un imponente touchscreen da 26 pollici a configurazione sdoppiata, assistito da un head-up display che sovrappone i dati di navigazione direttamente alla visuale stradale.

La tecnologia non è mai invasiva: i comandi vocali, disponibili in nove lingue, interpretano i desideri del conducente in modo naturale, permettendo di gestire ogni funzione, dalla temperatura all’apertura dei finestrini, senza mai distogliere lo sguardo dalla strada. Per i materiali, Mazda propone alternative vegane di pregio come il Maztex, declinato in tonalità sofisticate come il bicolore Ametista e Bianco per l’allestimento Takumi Plus.

Motore elettrico al posteriore

Sotto questa pelle d’arte batte un cuore tecnologico che non dimentica il piacere di guida. Alimentata da una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 78 kWh, la CX-6e affida la spinta alle ruote posteriori. Il motore elettrico eroga 190 kW (258 CV) e una coppia istantanea di 290 Nm, garantendo un’accelerazione lineare che porta il SUV da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Non è solo potenza bruta, ma efficienza: l’autonomia WLTP dichiarata raggiunge i 484 km, rendendola capace di affrontare le lunghe distanze con la stessa disinvoltura dell’uso urbano. Quando l’energia scarseggia, la ricarica rapida in corrente continua da 195 kW permette di passare dal 10 all’80% della carica in soli 24 minuti.

La sicurezza è blindata da un arsenale di nove airbag e da un sistema integrato di sensori a ultrasuoni, radar a onde millimetriche e telecamere HD che alimentano i dispositivi ADAS di ultima generazione. In questa marcia verso il futuro, Mazda non dimentica il presente: accanto alla CX-6e è stata presentata anche la Nuova CX-5, pronta a debuttare con la tinta Navy Blue a marzo 2026. Per la Mazda CX-6e, dopo il Salone di Bruxelles, ci sarà l’appuntamento nelle concessionarie italiane che è fissato per l’estate del 2026. La sfida è lanciata: l’arte, finalmente, ha imparato a muoversi con la forza degli elettroni.