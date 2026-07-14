Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Mercedes-AMG CLA 45: prestazioni di livello assoluto

La Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ segna il debutto di una nuova dimensione prestazionale nel segmento delle sportive compatte, portando su strada tecnologie finora impensabili. Presentata ufficialmente il 9 luglio 2026, questa vettura completamente elettrica rappresenta un salto evolutivo per il marchio di Affalterbach, puntando tutto su agilità, potenza e un piacere di guida ancora più intenso. Disponibile fin dal lancio nelle versioni coupé e Shooting Brake, la CLA 45 4MATIC+ si distingue per un design incisivo che esprime il massimo dinamismo anche da ferma.

Ben tre motori

La caratteristica più interessante di questo modello è il rivoluzionario sistema di propulsione basato su tre motori elettrici a flusso assiale: due posizionati sull’asse posteriore e uno su quello anteriore. Questa configurazione tecnica, compatta quanto geniale, permette di erogare una potenza di picco di 500 kW (680 CV), garantendo una spinta costante e ripetibile ogni volta che il guidatore lo richiede.

Le prestazioni dichiarate sono mozzafiato: la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. Questo pacchetto tecnologico di vertice deriva direttamente dall’esperienza maturata con la Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte, trasferendo l’innovazione della produzione di serie sulla piattaforma della nuova CLA.

La dinamica di guida è affidata al sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile, che distribuisce la potenza in modo continuo tramite i tre motori elettrici controllati indipendentemente. Per ottimizzare il bilanciamento aerodinamico e l’efficienza alle alte velocità, la vettura introduce l’aerodinamica attiva, un elemento unico nella sua classe: la versione coupé adotta uno spoiler posteriore attivo, mentre la Shooting Brake integra uno spoiler sul bordo del tetto.

L’assetto è gestito dal sistema AMG RIDE CONTROL con smorzamento adattivo, che consente al conducente di definire personalmente il setup tra diverse tarature come “Comfort”, “Sport” o la specifica AMGFORCE S+. Quest’ultima modalità è stata progettata per offrire un’esperienza autentica e tipicamente AMG ispirata ai motori termici, completa di sound caratteristico di un quattro cilindri AMG ad alte prestazioni e cambi marcia simulati con interruzione della trazione e feedback aptico.

Buona l’autonomia

Oltre alle performance pure, la nuova CLA 45 4MATIC+ stabilisce nuovi standard per il comfort sulle lunghe distanze, eliminando l’ansia da autonomia. Grazie a una gestione termica avanzata, aerodinamica ottimizzata e batterie di ultima generazione, l’autonomia nel ciclo WLTP raggiunge i 670 chilometri per la coupé e i 640 chilometri per la Shooting Brake, una distanza paragonabile al tragitto tra Berlino e Vienna.

La ricarica è altrettanto rapida grazie all’architettura a 800 volt, che supporta potenze fino a 330 kW. Questo permette di passare dal 10% all’80% della carica in soli 22 minuti, immettendo energia sufficiente per oltre 270 chilometri in appena dieci minuti.

L’esperienza a bordo è focalizzata sul guidatore, con un’atmosfera racing creata dai Sedili Performance AMG, dal volante specifico e da rivestimenti in pelle ARTICO/Microcut nero con dettagli a contrasto. La tecnologia è al servizio delle performance anche in circuito grazie all’AMG TRACK PACE, incluso nel pacchetto AMG DYNAMIC PLUS, che trasforma ogni visita in pista in una sessione di allenamento professionale registrando oltre 80 dati specifici dieci volte al secondo.

Il sistema AMG DYNAMIC SELECT permette inoltre di scegliere tra sette programmi di guida differenti, adattando il carattere dell’auto da efficiente a pronta per il track day. La base tecnica della vettura è di assoluta eccellenza, essendo derivata dalla Mercedes-Benz CLA, nominata “Car of the Year 2026” e giudicata l’auto più sicura testata da Euro NCAP nel 2025.