Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Mercedes La nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 in mostra

Il marchio della Stella a tre punte non molla l’elettrico, nonostante la crisi, e dopo aver presentato di recente la Mercedes-AMG GT XX Concept, ha proposto con una silhouette simile la rivoluzionaria GT4 Door Coupé. Il family feeling con le sorelle sportive termiche si percepisce da ogni angolazione. La GT è nota per la sua grinta con una impostazione 2+2 che offre la possibilità a due bambini di sedersi anche comodamente nella zona posteriore.

Dotata di un poderoso motore V8 sovralimentato e non elettrificato, la AMG GT coupé ha abituato i clienti a performance da brividi. Raggiungere il medesimo piacere al volante della versione elettrica ha rappresentato la più grande sfida dei tecnici di Affalterbach. Costruita sull’architettura AMG.EA, la sportiva a zero emissioni vanta potenti batterie con celle cilindriche in alluminio, motori a flusso assiale e diffusori retrattili.

Un concentrato di tecnologia

La Mercedes‑AMG GT Coupé4 sprigiona una potenza estrema e una super capacità di erogazione continua, garantendo un’esperienza di guida in stile AMG. Ridefinire in salsa elettrica le sensazioni di un motore a benzina non è stata una missione semplice. I tecnici hanno curato ogni aspetto, replicando persino i classici vuoti di coppia dei cambi marcia tradizionali.

Al volante non mancano le vibrazioni, percepibili attraverso il sedile al variare della pressione sull’acceleratore. In attesa di scoprire la Ferrari Luce, la Mercedes-AMG GT4 Door Coupé ha meravigliato gli appassionati per colonne sonore artificiali firmate da importanti compositori, simulatori di cambiata e una estetica da prima della classe.

I motori a flusso assiale realizzati da Yasa, società britannica controllata dal gruppo Mercedes-Benz, offrono performance di alto spessore. La GT 63 4Matic+ sprigiona 860 kW, equivalenti a 1.169 CV di picco con Launch Control attivato, e una coppia di 2.000 Nm. Dati che offrono la possibilità di accelerare da 0 a 100 in 2,1 secondi e di raggiungere i 300 km/h. I propulsori dalla forma compatta e piatta garantiscono una eccellente densità di coppia e una potenza impressionante.

Nata per correre

Dall’esperienza nel Motorsport il progetto è stato partorito con una idea ben precisa: sull’asse posteriore in sinergia operano due unità integrate in un unico alloggiamento raffreddato a olio, mentre il motore anteriore entra in funzione solo quando serve supporto in trazione o potenza supplementare. La batteria, da 106 kWh netti a 800 Volt con 2.660 celle cilindriche con chimica NCMA e anodo al silicio, è trattenuta a temperature stabili, grazie all’immersione direttamente nel liquido refrigerante.

Spicca il software AMG Race Engineer e il sistema attivo Aerokinetics. Superati i 120 km/h, alcuni componenti nel sottoscocca modificano i flussi aerodinamici per creare il classico effetto Venturi e aumentare il carico. La batteria ricarica oltre 460 chilometri (WLTP) in soli 10 minuti con 600 kW. Le sospensioni AMG Active Ride Control con stabilizzazione semiattiva del rollio offrono una manovrabilità da sogno.

Ola Källenius, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz, ha annunciato: “Ho guidato personalmente la nuova AMG GT4 Door Coupé molte volte e posso affermare che si distingue davvero. Spinge le prestazioni a nuovi limiti e offre le emozioni che i nostri fan si aspettano, ora nell’era elettrica. Grazie alla mia esperienza in AMG, so quanto siano elevati gli standard ad Affalterbach. Con questo primo modello basato sulla nuova architettura AMG.EA, non solo li raggiungiamo, ma li superiamo”.