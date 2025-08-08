Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes La nuova generazione di Mercedes-Benz GLC inaugura un nuovo corso

Mercedes-Benz ha varato una rivoluzione stilistica, inaugurando una nuova era stilistica che promette di ridefinire il volto del marchio. Il fulcro di questa audace reinterpretazione visiva è la nuovissima GLC elettrica, il primo veicolo di serie a incarnare pienamente la filosofia di design chiamata “Sensual Purity”. L’annuncio precede l’anteprima mondiale del veicolo al Salone IAA Mobility di Monaco, fissata per il 7 settembre 2025, e mette in risalte un elemento simbolico: la griglia anteriore, trasformata in una vera e propria opera d’arte luminosa.

Più di un simbolo

Per oltre un secolo, la griglia cromata è stata un elemento centrale distintivo di quasi ogni Mercedes-Benz. Ora, la mascherina della nuova GLC elettrica la reinterpreta in modo assolutamente coraggioso. Stavolta, come possiamo vedere dal teaser, abbiamo a che fare con una cornice cromata ampia, una struttura a griglia con effetto vetro fumé e un’innovativa illuminazione integrata che ne scolpisce il profilo. La versione opzionale illuminata vanta addirittura 942 punti retroilluminati, con una grafica pixel ad alta tecnologia che può anche essere animata. Questa evoluzione converte un elemento originariamente funzionale in un simbolo di forza e status, attraverso un disegno pulito ed essenziale, intriso di tecnologia.

Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group AG, ha dichiarato: “La nostra nuova griglia non è solo una nuova faccia per GLC, ma ridefinisce il volto del nostro marchio. È la perfetta fusione di codici di design duraturi reinterpretati per il futuro, rendendo le nostre auto immediatamente riconoscibili”. Questa mossa strategica porta in alto la filosofia di design “Sensual Purity”, contribuendo a sviluppare un’identità di sicuro fascino, che può migliorare – ancora di più – il carisma e l’appetibilità dei veicoli a marchio Mercedes-Benz.

L’investitura del nuovo SUV alla spina

La scelta di sfruttare la nuova generazione di Mercedes-Benz GLC come veicolo apripista di questo neonato corso stilistico è emblematica: il SUV, infatti, è da anni il modello più popolare e venduto di tutta la Casa di Stoccarda. Non finisce qui, perché questa variante moderna con tecnologia EQ rappresenta anche una pagina tutta nuova nel segmento degli Sport Utility di taglia media, perché oltre a introdurre un nuovo linguaggio di stile, può vantarsi di essere il primo veicolo ad adottare la piattaforma MB.OS, il “supercervello” che animerà ogni nuova creatura del colosso teutonico. In definitiva, questo modello è progettato per mettere insieme l’affidabilità e l’eleganza distintive del brand con sistemi di propulsione elettrica all’avanguardia e software intelligenti.

Cambiamenti anche nell’abitacolo

La rivoluzione del design si estende anche all’interno. Salire a bordo della nuova Mercedes-Benz GLC evoca una sensazione inconfondibile per chi è abituato al mondo premium delle Stelle di Stoccarda: profondo comfort, sicurezza e affidabilità. Inoltre, il nuovissimo MBUX HYPERSCREEN eleva l’abitacolo a un livello di piacere mai visto prima. Il risultato è quella familiarità che fa dire “bentornato a casa”. Ogni viaggio, grazie a questa sintesi fra design e tecnologia, risulta piacevole, trasformando la GLC elettrica in uno spazio che si armonizza perfettamente nella vita dei suoi guidatori. Vedremo se questo nuovo capitolo riuscirà a fare breccia anche nei cuori di coloro che nutrono una sana diffidenza verso il nuovo che avanza, specialmente se alimentato a batteria.