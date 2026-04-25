Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa MG Nuova MG4: più autonomia e design evoluto

Si presenta al Salone di Pechino la nuova generazione di MG4, segnando un passo in avanti di una vettura che ha già dimostrato ottimi risultati in Europa, in un segmento molto affollato di elettriche compatte. Il brand porta un’evoluzione a 360 gradi per un modello che dovrebbe sbarcare in Italia verso la metà del 2026, aggiornando design, tecnologia e base tecnica. Un progetto che nasce in Europa, sviluppato presso il centro di ricerca e sviluppo in Germania, e che si rivolge chiaramente ai gusti del Vecchio Continente.

Nuovo design

A colpo d’occhio, la nuova MG4 appare più matura, più europea. Le linee diventano meno spigolose rispetto al modello attuale, con un approccio stilistico che mette in secondo piano l’aggressività per lasciare spazio a una maggiore eleganza. Il frontale si presenta pulito, con gruppi ottici ridisegnati, mentre al posteriore rimane presente la distintiva firma luminosa a tutta larghezza, che continua a caratterizzare il modello. Un dettaglio che contribuisce a dare identità alla vettura, mantenendo un filo diretto con la generazione precedente.

Dentro l’abitacolo si respira un’aria diversa. La filosofia è quella della semplicità, ma senza entrare nel mondo del minimalismo. I materiali fanno un salto di qualità e la percezione generale è quella di un ambiente più attento ai dettagli. La tecnologia resta protagonista, con due display dedicati rispettivamente a cockpit e infotainment, ma MG ha scelto di non eliminare del tutto i comandi fisici: manopole e rotori per la climatizzazione rimangono, a beneficio della praticità quotidiana.

Anche lo spazio a bordo sembra migliorare, segno di un lavoro attento sull’ergonomia e sull’ottimizzazione delle volumetrie, aspetti sempre più importanti per chi utilizza l’auto ogni giorno.

Batterie di nuova generazione

Il cuore della nuova MG4 rimane ovviamente elettrico, ma con alcune novità interessanti sul fronte delle batterie e dell’autonomia. Per il mercato europeo sono previste inizialmente due configurazioni:

una versione da 150 CV abbinata a una batteria da 43 kWh, capace di percorrere fino a 323 chilometri ;

abbinata a una batteria da 43 kWh, capace di percorrere fino a ; una seconda variante da 160 CV con batteria da 53,9 kWh, che porta l’autonomia a circa 415 chilometri.

Numeri già competitivi, ma è nella seconda fase del progetto che si intravede il vero salto tecnologico. Entro la fine dell’anno è infatti attesa una versione più evoluta, dotata di batteria a stato semi-solido da circa 70 kWh, con un’autonomia dichiarata che potrebbe arrivare fino a 537 chilometri. Si tratta di una tecnologia ancora poco diffusa, ma destinata a rappresentare uno dei prossimi passi dell’elettrificazione, grazie a una maggiore densità energetica e a tempi di ricarica potenzialmente più contenuti.

Prezzi e arrivo in Italia

Per quanto riguarda i prezzi italiani, MG non ha ancora comunicato cifre ufficiali. Tuttavia, guardando al mercato britannico, dove i preordini sono già stati aperti, la nuova MG4 parte da poco più di 27.000 euro. Se questo posizionamento dovesse essere confermato anche in Italia, la compatta elettrica cinese potrebbe continuare a giocare un ruolo chiave tra le proposte più interessanti per rapporto qualità-prezzo.

Il debutto commerciale nel nostro Paese è atteso intorno alla metà del 2026, in un momento in cui il mercato elettrico europeo sarà ancora più competitivo rispetto a oggi, mentre la versione con batterie di nuova generazione dovrebbe arrivare verso fine anno.