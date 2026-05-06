Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Opel Corsa GSE, la nuova compatta da 281 CV

Una nuova sigla che raccoglie il testimone di una leggenda del passato, quel GSi che diventa GSE, inaugurando un nuovo capitolo di sportività elettrica. Non è una novità assoluta per Opel, perché recentemente abbiamo visto questo badge debuttare anche su Mokka, ma adesso va a poggiarsi sulla Corsa, per regalarci la vettura stradale di Rüsselsheim più potente di sempre. Il mito delle hot hatch è tornato e dà la scossa.

Ben 281 CV di pura spinta

Dimenticate la timidezza tipica delle utilitarie da città. La Corsa GSE entra in scena come la Opel di produzione più potente di tutti i tempi, come anticipato, grazie a un’unità elettrica capace di erogare 207 kW (281 CV) e una coppia immediata di 345 Nm. Quando il guidatore preme l’acceleratore, la risposta è bruciante: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 5,5 secondi, una progressione che incolla letteralmente al sedile con una forza superiore a qualsiasi altra Opel attualmente a listino.

La gestione di questa potenza è affidata a una tecnologia sofisticata che garantisce un feedback diretto e millimetrico. La vettura morde l’asfalto grazie alla trazione anteriore supportata da un differenziale a slittamento limitato Torsen multi-piastra, mentre il telaio sportivo ribassato, dotato di ammortizzatori idraulici e stabilizzatori specifici, assicura una stabilità granitica nelle curve più impegnative. Per chi siede al comando, l’esperienza è personalizzabile: dalla modalità “Sport”, calibrata specificamente per la pista per sprigionare ogni singolo kW, alla modalità “Eco”, che ottimizza la batteria da 54 kWh limitando la velocità a 150 km/h per massimizzare l’efficienza.

Un’estetica affilata dal vento

Visivamente, la Corsa GSE è un’eclissi di contrasti. La carrozzeria in vernice bianca scintillante viene interrotta con decisione dal nero profondo del tetto e dello spoiler posteriore, creando un look aggressivo e senza compromessi. Il frontale è dominato da uno spoiler specifico GSE e da prese d’aria che ne sottolineano l’indole sportiva, mentre i passaruota ampliati ospitano cerchi sportivi da 18” avvolti da pneumatici Michelin Pilot Sport 4S. Sotto le razze dei cerchi, lo sguardo cade inevitabilmente sulle pinze freno firmate Alcon, pronte a garantire decelerazioni immediate dalle alte velocità.

Interni tra storia e futuro

All’interno, l’abitacolo è un tributo moderno alla cultura delle “hot hatch”. I sedili performanti GSE in Alcantara con poggiatesta integrati non sono solo funzionali, ma evocano con nostalgia la prima generazione di Opel Corsa A grazie alle iconiche coperture a scacchi neri, grigi e gialli. Un lampo di colore arriva dalle cinture di sicurezza giallo brillante, che creano un contrasto netto con l’eleganza scura dell’Alcantara che riveste anche il volante e gli inserti delle porte.

Il ponte di comando è interamente digitale: un touchscreen da 10 pollici e un display informativo personalizzabile forniscono al conducente dati telemetrici in tempo reale, dalla visualizzazione delle forze G ai dati di gestione termica della batteria, fondamentale per mantenere le prestazioni costanti anche sotto stress.

Oltre la pista

Ma la Corsa GSE non vive solo di cordoli e cronometri. Opel ha integrato soluzioni che toccano l’anima della quotidianità, come il caricabatterie bidirezionale (V2L). Questa tecnologia trasforma l’auto in una centrale elettrica mobile, capace di alimentare dispositivi esterni come e-bike o griglie elettriche direttamente dalla batteria del veicolo. In attesa della prima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi in ottobre, la Corsa GSE si presenta già oggi come una vettura pratica che non rinuncia alle emozioni, pronta a scrivere un nuovo, elettrizzante capitolo nella storia delle compatte sportive.