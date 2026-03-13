Più tecnologia e design con il nuovo pacchetto interni "Style": la Cayenne S Electric porta su strada 666 CV e stabilità estrema grazie alle sospensioni Porsche Active Ride

Ufficio Stampa Porsche Con 666 CV arriva la nuova Porsche Cayenne S Electric

Il silenzio, a Stoccarda, ha un suono ben preciso. È il sibilo impercettibile di una rivoluzione che, dal 2002, non ha mai smesso di scuotere le fondamenta del mondo automobilistico. Se la Cayenne è stata il SUV che ha salvato Porsche, la sua versione completamente elettrica è oggi il certificato di una maturità tecnologica che non accetta compromessi tra anima sportiva e sostenibilità. Con il debutto della nuova Cayenne S Electric, la Casa di Zuffenhausen inserisce il tassello mancante in un mosaico che punta dritto al futuro, posizionandola con sapienza tra la versione d’ingresso e l’estrema Turbo.

Una potenza diabolica da 666 CV

Sotto una pelle tesa e atletica batte un sistema di trazione integrale composto da due motori sincroni a magneti permanenti. La potenza nominale di 400 kW (544 CV) è già di per sé impressionante, ma è attivando il Launch Control che la Cayenne S svela la sua vera natura, scagliando a terra 490 kW (666 CV) di potenza pura. La progressione è brutale ma composta: lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena 3,8 secondi, mentre la spinta si esaurisce solo al raggiungimento dei 250 km/h.

La vera chicca ingegneristica, ereditata direttamente dalla sorella maggiore Turbo, è il raffreddamento diretto a olio per il motore dell’asse posteriore. A differenza dei sistemi convenzionali, qui il calore viene dissipato direttamente dai componenti sotto tensione, permettendo un’erogazione di potenza costante anche sotto sforzo. Se questo non bastasse, la funzione Push-to-Pass regala al conducente un surplus di 90 kW (122 CV) per 10 secondi, perfetto per sorpassi fulminei o per un brivido extra in uscita di curva.

Il tocco di Exclusive Manufaktur

Visivamente, la Porsche Cayenne S Electric si distingue per una personalità decisa. I sottoparaurti anteriori e posteriori, realizzati specificamente per questo modello, sono rifiniti nell’esclusiva tinta Grigio Vulcano metallizzato, che contrasta armoniosamente con gli inserti in tinta carrozzeria e i cerchi Cayenne S Aero da 20”.

Tuttavia, è all’interno che Porsche eleva il concetto di lusso su misura con il nuovo pacchetto interni Style, curato dal reparto Exclusive Manufaktur. L’abitacolo diventa un atelier dove la pelle bicolore Nero e Delgada Green si sposa con inserti in alluminio verniciati in Izabal Green. Ogni dettaglio è un omaggio alla precisione: dalle cuciture decorative sul volante sportivo GT allo stemma Porsche ricamato sui poggiatesta, fino alla chiave dell’auto coordinata cromaticamente. È un ambiente che emana un’eleganza moderna, dove il quadrante della bussola e il cronometro dello Sports Chrono richiamano i toni verdi degli esterni.

Dinamicamente è una Porsche al 100%

Nonostante la mole, la Cayenne S promette un’agilità sorprendente grazie alle sospensioni Porsche Active Ride, capaci di annullare quasi totalmente i movimenti della carrozzeria in curva. Per chi cerca il massimo, sono disponibili il sistema PTV Plus di ripartizione della coppia e i freni in carboceramica (PCCB).

Il timore dell’autonomia svanisce di fronte a una batteria da 113 kWh lordi che garantisce fino a 653 chilometri nel ciclo misto WLTP. E quando la sosta è inevitabile, la tecnologia a 800 Volt permette miracoli: presso una colonnina di ricarica rapida, è possibile passare dal 10% all’80% di carica in meno di 16 minuti, grazie a una potenza di picco che tocca i 400 kW.

Listino prezzi

La Cayenne S Electric non è solo un SUV elettrico. È una Porsche che ha imparato a sussurrare invece di gridare, senza però perdere un briciolo della sua verve agonistica. In Italia, l’eccellenza ha un prezzo di partenza fissato a 130.753 euro, comprensivo di IVA e di una dotazione di serie già estremamente ricca. Per chi cerca l’equilibrio perfetto tra la razionalità dell’elettrico e l’emozione del marchio, la “S” è, ancora una volta, la risposta corretta.