Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Ampio rinnovamento per la Renault Megane E-Tech

Presentata originariamente nel 2022 come capofila di una nuova generazione di veicoli elettrici, la Renault Megane E-Tech electric riceve oggi un importante aggiornamento che ne eleva il carattere e l’efficienza tecnologica. Mostrata in anteprima a Barcellona, punta a sorprende il mercato delle BEV. Questa evoluzione nasce con l’obiettivo dichiarato di generare ancora più valore per il cliente, puntando su un’esperienza di guida avanzata e su un’estetica ancor più convincente.

Progettata e costruita interamente in Francia — con l’assemblaggio a Douai, il motore a Cléon e la batteria presso Ampere ElectriCity — la nuova Megane si pone come il punto di riferimento per chi affronta la transizione verso la mobilità a zero emissioni.

Design esterno profondamente rinnovato

Il restyling della Megane E-Tech electric accentua la personalità e la presenza su strada. Il frontale è stato quasi completamente rimodellato: ad eccezione dei gruppi ottici principali, tutti i componenti sono inediti. La sezione del paraurti in tinta carrozzeria è ora più prominente, sottolineando una vocazione più sportiva.

Una delle novità estetiche più rilevanti riguarda le prese d’aria laterali, sostituite da una nuova firma luminosa composta da otto elementi a forma di diamante disposti secondo uno schema a scacchiera. Questi elementi, posizionati ai bordi del paraurti, allargano visivamente la vettura, conferendole una postura più solida e “piantata” a terra.

Il logo Renault è stato riposizionato sotto il cofano, alterando sottilmente la percezione del frontale e accentuandone la linea protesa in avanti. La calandra chiusa, rifinita in nero lucido con motivo a diamante, completa questa nuova identità visiva. Anche la parte posteriore ha subito interventi mirati, infatti è stata ridisegnata con un intento più sportivo, mentre i fari 3D, che mantengono la loro estensione a tutta larghezza, sono ora realizzati senza lenti di copertura esterne, garantendo un look più tecnologico e immediatamente riconoscibile.

In termini di proporzioni, la vettura guadagna 20 millimetri in altezza per ospitare il nuovo pacco batteria, mantenendo però gli elementi che ne hanno decretato il successo: il passo generoso, i grandi cerchi da 19 o 20 pollici, le maniglie delle porte a filo e la linea di cintura alta. La gamma colori si arricchisce della nuova tinta Satin Blue, che si aggiunge alle altre sei opzioni disponibili con configurazioni bicolore opzionali.

Il palcoscenico digitale dell’openR

All’interno, la Megane mantiene la sua architettura focalizzata sul conducente, ma eleva la qualità percepita. La plancia della versione Techno riceve una finitura in TEP, con la possibilità di scegliere sedili elettrici in grigio chiaro o nero titanio. La versione Esprit Alpine, invece, si distingue per inserti sulle porte in grigio spettrale che sfumano dal grigio scuro al blu, sottolineando un carattere più sofisticato.

Il centro sensoriale dell’abitacolo resta il sistema openR, composto da un doppio schermo a forma di “L” rovesciata che integra un cluster digitale da 12,3 pollici e un display multimediale da 12 pollici (standard su tutte le versioni). La vera rivoluzione è però nel software: il sistema openR link integra Google built-in (Assistant, Maps e Play Store con oltre 100 app disponibili) e introduce per la prima volta Google Gemini. Questo assistente permette al conducente di interagire con l’auto utilizzando un linguaggio naturale, comprendendo le intenzioni dell’utente e fornendo risposte pertinenti in tempo reale.

Tra le nuove funzionalità atte a semplificare la vita quotidiana spicca il riconoscimento facciale: tramite una telecamera sul montante anteriore, l’auto riconosce il profilo del conducente e attiva automaticamente le impostazioni personalizzate, come la posizione di guida e le preferenze multimediali. Inoltre, debutta il caricatore wireless con standard Qi2 (Magsafe per iPhone), che utilizza un anello magnetico per garantire la massima potenza di ricarica (50% in un’ora) senza surriscaldamenti.

Motore e batteria

Sotto il profilo tecnico, la nuova Megane compie un passo avanti decisivo. Il motore sincrono a rotore avvolto, privo di terre rare, eroga 220 CV (160 kW) e una coppia di 300 Nm. La grande novità è rappresentata dalla nuova batteria da 67 kWh utili, basata sulla chimica LFP (litio-ferro-fosfato).

Questo accumulatore utilizza l’innovativa architettura cell-to-pack (C2P): le 232 celle (del tipo Pouch 2 Cell) sono impacchettate direttamente senza moduli intermedi, ottimizzando la densità energetica e portando l’efficienza di confezionamento al 53%. Grazie a questa tecnologia, la Megane raggiunge un’autonomia fino a 500 km nel ciclo WLTP. Le prestazioni restano brillanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e una velocità massima di 160 km/h.

Ricarica ed ecosistema elettrico

L’upgrade della batteria porta con sé miglioramenti significativi nella velocità di ricarica. La potenza massima in corrente continua (DC) sale a 165 kW (+35 kW rispetto al passato), permettendo di passare dal 15% all’80% di carica in circa 24 minuti. Per la ricarica in corrente alternata (AC), l’auto dispone di un caricatore da 11 kW, con l’opzione per i 22 kW.

La Megane E-Tech electric si distingue inoltre per le sue capacità bidirezionali. Grazie alla funzione V2L (vehicle-to-load), è possibile alimentare dispositivi a 220V (fino a 3.700W) collegandoli direttamente alla batteria dell’auto. La funzione V2G (vehicle-to-grid), invece, consente di reimmettere l’elettricità nella rete, riducendo potenzialmente i costi di ricarica domestica. Il sistema include di serie la pompa di calore e il pre-condizionamento della batteria per ottimizzare le prestazioni in ogni condizione climatica.

Dinamica di guida e sicurezza assistita

Nonostante l’integrazione della nuova batteria, il DNA dinamico di Megane è stato preservato attraverso una ritaratura delle sospensioni (multilink al posteriore) e dello sterzo, reso più diretto e preciso. Una novità importante per il comfort di guida è la funzione One Pedal: agendo sulle palette al volante, il conducente può scegliere tra quattro livelli di frenata rigenerativa, arrivando fino all’arresto completo del veicolo utilizzando solo il pedale dell’acceleratore.

Sul fronte della sicurezza, la vettura offre oltre 30 aiuti alla guida (ADAS). Tra questi spiccano:

Cruise Control Adattivo Intelligente: che ora rileva i veicoli sui lati per evitare sorpassi involontari a destra;

che ora rileva i veicoli sui lati per evitare sorpassi involontari a destra; Smart Mode: sostituisce il MySense, gestendo automaticamente la transizione tra le modalità Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida;

sostituisce il MySense, gestendo automaticamente la transizione tra le modalità Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida; Emergency Stop Assist: ferma l’auto in sicurezza se non rileva le mani sul volante o attività del conducente;

ferma l’auto in sicurezza se non rileva le mani sul volante o attività del conducente; Safety Coach & Monitor: forniscono consigli personalizzati e punteggi sulla sicurezza alla fine di ogni viaggio.

Gamma e disponibilità

La gamma è stata semplificata in due livelli di allestimento per offrire più valore ai clienti:

Techno: versione intermedia già molto ricca, con display openR da 12″, pianificatore di rotte EV, pompa di calore, motore da 220 CV e nuovi cerchi da 19″;

versione intermedia già molto ricca, con display openR da 12″, pianificatore di rotte EV, pompa di calore, motore da 220 CV e nuovi cerchi da 19″; Esprit Alpine: top di gamma con cerchi da 20″, dettagli estetici specifici, sedili massaggianti elettrici, impianto audio Harman Kardon e pacchetto ADAS completo.

L’esperienza d’uso è completata dalla nuova app my rnlt, che permette di pianificare i viaggi dallo smartphone, monitorare la carica in tempo reale e controllare da remoto la climatizzazione dell’abitacolo. Con questo rinnovamento tecnologico e meccanico, la Renault Megane E-Tech electric consolida la sua posizione di leader tecnologico nel cuore del segmento C elettrico.