Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Twingo: la sicurezza è da segmento più alto

Nel fitto reticolo delle strade urbane, dove il traffico scorre come un fiume inarrestabile e le distrazioni sono in agguato a ogni incrocio, la sicurezza non è più solo un optional, ma una missione. Con il lancio della nuova Renault Twingo E-Tech Electric, la casa della Losanga ha deciso di non limitarsi a produrre una city-car agile ed economica, ma di trasformarla in un piccolo laboratorio di protezione mobile. Al centro di questa visione c’è il programma “Human First”, una filosofia pragmatica avviata nel 2023 che mira a intervenire direttamente sulle principali cause di incidenti: la velocità e i colpi di sonno, che insieme rappresentano il 50% delle criticità al volante.

Un angelo custode digitale: Safety Score e Safety Coach

Appena ci si accomoda a bordo, lo spirito di protezione si palesa attraverso la tecnologia. La Twingo del 2026 non si limita a osservare la strada, ma osserva anche chi la guida. Grazie a una telecamera interna posizionata sul montante del parabrezza, il sistema monitora costantemente i segni di stanchezza o distrazione del conducente, anticipando le normative GSR2.3.

Ma la vera rivoluzione narrativa sta nel dialogo tra uomo e macchina. Attraverso gli strumenti Safety Score e Safety Coach, l’auto valuta lo stile di guida analizzando velocità, traiettoria e distanze di sicurezza. Alla fine di ogni tragitto, il conducente riceve un punteggio da 0 a 100 e consigli personalizzati per migliorare la propria responsabilità su strada. È come avere un istruttore di guida sempre al proprio fianco, capace di suggerire manovre più sicure tramite il widget Safety Monitor sul cruscotto.

Tecnologie da segmento superiore

Nonostante le dimensioni compatte, la Twingo attinge a piene mani dal bagaglio tecnologico dei segmenti superiori, offrendo ben 24 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). La versione Evolution include già di serie la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’assistenza al mantenimento della corsia e il riconoscimento della segnaletica.

Per chi affronta il caos delle ore di punta, la funzione One Pedal (disponibile nell’allestimento Techno) rappresenta un alleato prezioso: permette di rallentare fino al completo arresto semplicemente sollevando il piede dall’acceleratore, riducendo lo stress e aumentando la fluidità di marcia. Inoltre, per evitare che la tecnologia diventi fonte di distrazione, il pulsante “My Safety Switch” permette di attivare o disattivare con un solo gesto fino a cinque impostazioni preferite degli ADAS, personalizzate in precedenza dal conducente.

Protezione invisibile e soccorso rapido

Sotto la carrozzeria allegra e colorata si nasconde una struttura progettata per la massima sicurezza passiva. Le traverse del pianale sono state sviluppate specificamente per proteggere la batteria LFP, mentre l’abitacolo è protetto da 6 airbag di serie. Questi ultimi sono dotati di un funzionamento adattivo: grazie a sensori sulle guide dei sedili, la rigidità dell’apertura varia in base alla morfologia degli occupanti, garantendo un impatto controllato e su misura.

Renault ha pensato anche allo scenario peggiore, facilitando il lavoro dei soccorritori. La batteria è dotata del sistema brevettato Fireman Access, che permette ai vigili del fuoco di intervenire rapidamente sulle celle in caso di incendio, isolandole in tempi record. Inoltre, sul parabrezza è presente il QRescue, un QR Code che fornisce istantaneamente ai soccorritori la mappa tecnica del veicolo per accelerare le operazioni di estrazione.

Persino l’integrazione nativa di Google nel sistema OpenR Link gioca un ruolo chiave nella sicurezza: avendo app e dati integrati nel sistema dell’auto, si elimina la necessità di consultare il cellulare, evitando surriscaldamenti del dispositivo e, soprattutto, mantenendo gli occhi fissi sulla strada. La nuova Twingo E-Tech Electric dimostra così che essere una city-car accessibile — con prezzi che partono da 19.500 euro — non significa rinunciare alla tranquillità di viaggiare protetti da uno scudo tecnologico all’avanguardia.