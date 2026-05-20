Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Skoda SKoda Epiq: la sua forza è anche il prezzo

Skoda lancia la sua offensiva definitiva nel mercato delle auto a batteria con la nuova Skoda Epiq, un SUV compatto che promette di democratizzare la mobilità elettrica. Con un prezzo di partenza fissato a 26.400 euro, la Epiq si posiziona al cuore del segmento B-SUV, puntando a bissare il successo della Elroq, una delle elettriche più vendute in Europa.

Dimensioni da città

Lunga 4.171 mm, la Epiq è stata progettata specificamente per la vita cittadina, sfoggiando il nuovo linguaggio stilistico della casa boema denominato “Modern Solid”. Caratterizzata da una pulizia formale estrema e da una grande razionalità, la vettura presenta paraurti massicci e passaruota in plastica opaca, pensati per proteggere la carrozzeria nei parcheggi più stretti. Il design è impreziosito da una firma luminosa sdoppiata all’anteriore e a forma di T al posteriore, con una griglia aerodinamica adattiva che contribuisce a un eccellente Cx di 0,275.

Interni tecnologici

Nonostante le dimensioni esterne compatte, la gestione dello spazio è sorprendente: il bagagliaio offre una capacità di ben 475 litri, che sale a 1.345 litri abbattendo i sedili posteriori. Fedele alla filosofia “Simply Clever”, la vettura include soluzioni ingegnose per semplificare la quotidianità, come una spugna specifica per pulire il cavo di ricarica e il celebre ombrello alloggiato nella portiera del conducente.

L’abitacolo è dominato da un’impostazione orizzontale e pulita, con uno schermo centrale da 13″ per l’infotainment che supporta wireless Apple CarPlay e Android Auto. La tecnologia di bordo include anche la possibilità di guida “One pedal” grazie alla frenata rigenerativa e sistemi avanzati come il Travel Assist 3.0.

Tre motorizzazioni

La vera forza della Skoda Epiq risiede nella sua versatilità tecnica, basata su una versione semplificata della piattaforma MEB a trazione anteriore. La gamma si articola su tre motorizzazioni, studiate per rispondere a diverse esigenze di utilizzo e budget:

Epiq 35: è la versione d’attacco. Monta un motore da 115 CV (85 kW) e 267 Nm di coppia. La batteria è da 38,5 kWh lordi con chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato), ideale per la durata e i cicli di ricarica frequenti. La potenza di ricarica in corrente continua arriva fino a 50 kW . Il prezzo di questa versione è il biglietto da visita del modello: 26.400 euro;

è la versione d’attacco. Monta un motore da e 267 Nm di coppia. La batteria è da con chimica (Litio-Ferro-Fosfato), ideale per la durata e i cicli di ricarica frequenti. La potenza di ricarica in corrente continua arriva fino a . Il prezzo di questa versione è il biglietto da visita del modello: Epiq 40: mantiene la batteria LFP da 38,5 kWh , ma il motore sale a 135 CV (99 kW) . Il vantaggio principale di questa versione è la velocità di ricarica: in corrente continua può accettare fino a 90 kW , riducendo sensibilmente i tempi di attesa alle colonnine fast. Il listino parte da 27.700 euro;

mantiene la batteria LFP da , ma il motore sale a . Il vantaggio principale di questa versione è la velocità di ricarica: in corrente continua può accettare fino a , riducendo sensibilmente i tempi di attesa alle colonnine fast. Il listino parte da Epiq 55: il top di gamma. Qui la chimica cambia in NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) con una capacità di 55 kWh. Questa variante garantisce un’autonomia di 441 km e prestazioni brillanti: lo scatto 0-100 km/h avviene in 7,1 secondi, con una velocità massima di 160 km/h. La ricarica in corrente continua sale a 105 kW. I prezzi per la 55 partono da 36.100 euro per la versione Selection.

Allestimenti e disponibilità

L’equipaggiamento di serie è già completo e include cerchi da 17″ e climatizzatore automatico. L’allestimento Selection aggiunge dettagli premium come la digital key per smartphone, la ricarica bidirezionale e i sedili anteriori riscaldabili. Per i primi clienti è inoltre disponibile la First Edition, caratterizzata da finiture in colore “Orange Navajo” e cerchi da 20″.

La commercializzazione è ufficialmente partita per la versione Epiq 55 Selection, con le prime consegne previste per settembre. Per chi punta alle versioni più economiche (35 e 40), la prevendita inizierà a ottobre, con arrivo nelle concessionarie a dicembre 2026.