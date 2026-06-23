Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa smart A Roma anteprima sugli interni della smart #2

La storia della mobilità urbana sta per scrivere un nuovo, attesissimo capitolo. Dopo la rivelazione della smart Concept #2 al Salone di Pechino, il brand ha scelto le strade di Roma per presentare in anteprima europea gli interni e i dettagli tecnici di quella che sarà la smart #2, l’erede spirituale e materiale della storica due posti. La scelta della Capitale non è stata casuale: con i suoi vicoli stretti e le sfide di parcheggio, Roma rappresenta l’habitat naturale per un veicolo che qui, nel passato, ha raggiunto un successo senza confini.

La rivoluzione della “seduta continua”

L’abitacolo della smart #2 segna un netto passo in avanti verso una dimensione premium, pur mantenendo un formato ultra-compatto. Il punto di forza del design interno è rappresentato dalla seduta continua, una soluzione che supera la tradizionale barriera fisica tra conducente e passeggero. Questo elemento non ha solo una valenza estetica, ma mira a creare un ambiente più condiviso, pratico e accogliente, trasformando la percezione della compattezza da limite a valore aggiunto.

L’intera plancia si sviluppa attorno a un cockpit a forma di S, studiato per favorire un’interazione intuitiva con i comandi e un’organizzazione dello spazio estremamente ordinata. L’obiettivo dichiarato dai designer è offrire una sensazione di ampiezza superiore alle dimensioni reali, creando un’atmosfera essenziale ma calda, dove ogni dettaglio è curato per rendere piacevole la vita a bordo.

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La funzionalità diventa stile

Esternamente, la smart #2 anticipa una direzione stilistica dove la funzionalità guida ogni scelta di design. Le proporzioni iconiche sono esaltate da un trattamento bicolore della carrozzeria e da dettagli moderni come le porte senza cornice. Non si tratta di semplici decorazioni: il carattere della vettura deriva dalla sua capacità di rispondere in modo intelligente alle esigenze urbane contemporanee, mantenendo però quel DNA che ha permesso a oltre due milioni di smart di circolare ancora oggi nelle città di tutto il mondo.

Piattaforma ECA

Sotto la carrozzeria si nasconde la piattaforma ECA (Electric Compact Architecture), sviluppata specificamente per questa nuova generazione di due posti elettriche. La base tecnica è stata progettata per massimizzare l’efficienza degli spazi grazie a sbalzi ridotti e un packaging compatto.

Uno dei dati più impressionanti presentati a Roma riguarda l’agilità: la smart #2 promette un diametro di sterzata di soli 6,95 metri (da marciapiede a marciapiede), un valore che la pone in linea con la manovrabilità leggendaria delle generazioni precedenti. Nonostante le dimensioni ridotte, l’auto non vuole essere confinata ai soli centri storici. Il valore target per la batteria è di 35,7 kWh, con un’autonomia prevista di circa 300 km secondo il ciclo WLTP. Anche i tempi di ricarica sono stati ottimizzati: sarà possibile passare dal 10 all’80% di energia in meno di 20 minuti utilizzando la corrente continua.

Verso il debutto di Parigi

La sicurezza rimane una priorità assoluta grazie alla nuova generazione della Tridion Cell, la cellula protettiva che è da sempre il segno distintivo del marchio. Questa struttura solida è stata adattata per soddisfare i più moderni requisiti di protezione, dimostrando che anche una vettura ultra-compatta può offrire stabilità e fiducia totale al conducente.

Il percorso verso la commercializzazione è ormai tracciato. Dopo il successo dell’anteprima romana, il prossimo grande appuntamento è fissato per la première mondiale a Parigi, prevista entro la fine del 2026. In quell’occasione verranno svelati i dati definitivi e i listini per il mercato europeo, segnando ufficialmente il ritorno della “urban car” più iconica di sempre in una veste completamente elettrica e intelligente.