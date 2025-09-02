Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Tesla Il look della Tesla Model Y Performance

Elon Musk aveva promesso uno svecchiamento della gamma e la nuova Tesla Model Y Performance è pronta a stravolgere il mercato green con una autonomia record. La versione rinnovata della bestseller della Casa americana ha avuto in dote un corposo pacchetto di aggiornamenti, promuovendo una versione più potente e accessoriata.

La versione aggiornata della Model Y Performance vanta un paraurti dal disegno ottimizzato per offrire un risultato aerodinamico impeccabile alle alte velocità, nuovi cerchi in lega forgiati Arachnid 2.0 dal look avanzatissimo per una efficienza da sogno, oltre ad altri particolari che esaltano l’animo sportivo del crossover Tesla. La Model Y è nata dall’estro del designer Franz von Holzhausen, già autore degli altri modelli della gamma, ovvero Model S, Model X e Model 3.

Abitacolo hi-tech

Lo stile accattivante delle linee esterne si coniuga alla perfezione con spazi interni confortevoli, impreziositi dal tetto panoramico in vetro. Spicca al centro della plancia il display touchscreen da 16” dalla maggiore risoluzione. Nella zona posteriore c’è uno schermo da 8” e i sedili reclinabili elettricamente sono ancora più comodi. Le sedute anteriori profilate hanno una estensione elettrica del cuscino poggia cosce. Abbonda la fibra di carbonio su cruscotto e sui pannelli laterali delle portiere, mentre la pedaliera è in alluminio.

Grazie alla sinergia di hardware e software, la nuova Model Y Performance garantisce modalità di guida personalizzabili che influenzano sospensioni, controllo della stabilità, trazione e dinamica del veicolo. Di serie, la vettura elettrica standard è proposta in versione a 5 posti, ma dal 2021 è disponibile anche una variante a 7 posti. È progettata su una piattaforma software completamente connessa a Internet tramite tecnologie LTE e Wi-Fi, offrendo aggiornamenti periodici over-the-air. Negli Stati Uniti è diventata uno status symbol prima che Musk appoggiasse il rieletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Prezzo in linea con i competitor

Per enfatizzare l’animo sportivo sono previsti i badge Performance sul portellone e finiture in nero lucido su: paraurti anteriore, posteriore e calotte degli specchietti. Spiccano le pinze dei freni per il colore rosso, mentre è presente uno spoiler in fibra di carbonio per tenere incollata la vettura all’asfalto. Inoltre, i proiettori sottoporta hanno il logo Performance e nell’abitacolo ritroviamo elementi che esaltano il DNA pepato del modello. La nuova Model Y Performance, realizzata nella Gigafactory di Berlino-Brandeburgo, è già disponibile al prezzo di 61.990 euro, con consegne a partire da settembre. Elon Musk spera di tornare a fare la differenza in un mercato alla spina sempre più popolato, in cui i colossi come BYD stanno crescendo di settimana in settimana.

La Model Y Performance scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e tocca una velocità massima di 250 km/h grazie a una potenza 460 cavalli. Il pacco batterie aggiornato con nuove celle ad alta densità offre un’autonomia di 580 km nel ciclo. Un dato che andrebbe valutato anche in pista, magari alle massime velocità. Per raggiungere tali prestazioni da sogno, la versione aggiornata della Model Y mostra nuove molle più rigide e barre stabilizzatrici che, insieme a un nuovo algoritmo di controllo, garantiscono un sistema di sospensioni adattive ottimizzato per unire il solito comfort a una agilità fuori dal comune.