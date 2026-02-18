Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Volkswagen Lo sviluppo della Golf a zero emissioni continua

Tra le novità per il futuro del settore delle quattro ruote ci sarà spazio anche per la Nuova Volkswagen Golf elettrica, un modello destinato a ricoprire un ruolo chiave per il Gruppo tedesco, impegnato a sostenere un ambizioso programma di elettrificazione, soprattutto in Europa.Il progetto in questione era atteso sul mercato già per il 2026 – 2027 ma l’azienda potrebbe aver optato per un cambio in corso d’opera, posticipando il lancio con l’obiettivo di ottimizzare al massimo il comparto tecnico e lanciare un modello in grado di conquistare, da subito, il mercato. Andiamo a riepilogare tutte le informazioni disponibili in merito alla futura Golf elettrica di nuova generazione.

Un progetto tutto nuovo

La Nuova Volkswagen Golf elettrica, erede della segmento C che ha da poco compiuto 50 anni, sarà un progetto completamente nuovo, sviluppato nei minimi dettagli per garantire un sostanziale miglioramento rispetto al modello precedente. Alla base della futura hatchback elettrica ci sarà l’architettura SSP (Scalable Systems Platform) a 800 V. Lo sviluppo di quest’architettura ha registrato diverse problematiche che, probabilmente, sono state un fattore importante nella scelta di posticipare il lancio della nuova Golf a zero emissioni. Un altro elemento da considerare è la scelta di avviare un programma di ristrutturazione dell’impianto di Wolfsburg, con l’obiettivo di contenere i costi dell’attività produttiva.

Sfruttando la SSP, l’elettrica di nuova generazione potrà contare sulla possibilità di utilizzare la ricarica rapida (fino a 350/400 kW). La vettura potrà contare su un nuovo sistema operativo che avrà il compito di gestire tutte le funzioni di guida assistita e che potrà essere aggiornato over-the-air, con un miglioramento costante del software. Per quanto riguarda la batteria, tutti i modelli realizzati da Volkswagen con l’architettura SSP, compresa la Golf, potranno contare su batterie unificate con sistema cell-to-pack che dovrebbe garantire dimensioni più compatte, maggiore efficienza e anche costi più contenuti.

La hatchback elettrica dovrebbe seguire la nomenclatura della variante termica. Di conseguenza, è atteso l’arrivo di una versione ad alte prestazioni GTI. Successivamente, ci sarà anche una versione R, con sistema dual motor e trazione integrale. La gamma sarà composta da più varianti, differenziate per potenza del motore e per capacità della batteria, oltre che da vari allestimenti. In questo caso, però, ulteriori dettagli arriveranno soltanto nel corso delle prossime settimane.

L’attesa sarà lunga

Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito al lancio della nuova Volkswagen Golf elettrica. Probabilmente, infatti, il progetto si farà attendere. La segmento C a zero emissioni potrebbe arrivare soltanto sul finire del decennio in corso e, quindi, tra il 2028 e il 2029. Molto dipenderà dall’andamento dei lavori di sviluppo in questi mesi. La vettura andrà ad affiancare l’attuale Golf con motori termici che, secondo il CEO dell’azienda, Thomas Schafer, potrebbe restare sul mercato anche fino al 2035, considerando la qualità del progetto e l’elevata efficienza dei motori utilizzati che possono rispettare i vincoli normativi in Ue. Ulteriori dettagli arriveranno a breve.