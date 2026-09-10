La Volkswagen ID. Polo porta la compatta nell'era elettrica con tre livelli di potenza, batterie da 37 e 52 kWh, fino a 454 km di autonomia e ricarica DC a 105 kW

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID. Polo: la novità tra le compatte BEV

La Polo entra definitivamente nell’era elettrica, ma Volkswagen ha cercato di conservarne immediatamente riconoscibile l’identità. La nuova ID. Polo utilizza la piattaforma MEB+ evoluta e introduce la trazione anteriore elettrica, proponendosi con tre livelli di potenza e due batterie. L’autonomia arriva fino a 454 km WLTP.

Il design segue il linguaggio Pure Positive, costruito attorno ai concetti di stabilità, simpatia e cura dei dettagli. Il frontale utilizza fari che formano una sorta di volto, mentre la carreggiata larga, i passaruota pronunciati e le ruote fino a 19 pollici rendono la vettura visivamente più piantata a terra. Il Cx dichiarato è di 0,264.

Dentro tornano anche i tasti fisici

Volkswagen ha lavorato soprattutto sull’ergonomia. Il Digital Cockpit da 10 pollici e lo schermo centrale da circa 13 pollici sono disposti sullo stesso asse visivo, ma accanto alle funzioni digitali tornano comandi fisici dedicati per climatizzazione e volume.

Curiosa la visualizzazione Retrò, che trasforma la strumentazione richiamando quella della Golf I restyling. Anche l’infotainment può adottare grafiche ispirate agli anni Settanta e Ottanta. Lo spazio beneficia della piattaforma elettrica: il bagagliaio raggiunge 441 litri, il 25% in più rispetto alla Polo termica, e arriva a 1.240 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Tre potenze fino a 211 CV

La gamma prevede motori da 116, 135 e 211 CV, tutti abbinati alla trazione anteriore. Le prime due configurazioni sviluppano 267 Nm secondo la cartella stampa, mentre quella più potente raggiunge 290 Nm. La velocità massima è limitata a 160 km/h. Con 211 CV, la ID. Polo accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi. Servono invece 9,5 secondi alla 135 CV e 10,6 secondi alla 116 CV.

Due batterie e fino a 454 km

Le versioni da 116 e 135 CV utilizzano una batteria LFP da 37 kWh netti, mentre la 211 CV adotta una NMC da 52 kWh. Volkswagen impiega nuove celle unificate con struttura cell-to-pack, eliminando i moduli intermedi. Con la batteria più piccola l’autonomia arriva a 331 km WLTP a seconda della configurazione; la 52 kWh consente invece di raggiungere 454 km WLTP.

Ricarica all’80% in 24 minuti

La 37 kWh accetta fino a 88 kW in DC e può passare dal 10 all’80% in circa 23 minuti in condizioni ottimali. In dieci minuti recupera energia sufficiente per 109 km. La batteria da 52 kWh raggiunge invece 105 kW: il 10-80% richiede circa 24 minuti e dieci minuti alla massima potenza permettono di aggiungere 117 km. In corrente alternata tutte le versioni arrivano a 11 kW.

Tra le dotazioni spiccano inoltre One-Pedal Driving, Vehicle-to-load fino a 3,6 kW, Connected Travel Assist, parcheggio comandabile tramite smartphone e, sulla Style, fari Matrix LED, sedili riscaldabili e climatizzatore bizona. Una dotazione che mostra come Volkswagen voglia portare sulla sua nuova compatta elettrica tecnologie finora più comuni nei segmenti superiori.

Listino prezzi

Dall’aggiornato listino Volkswagen, valido dal 1° settembre 2026, questi sono i prezzi chiavi in mano della nuova ID. Polo:

ID. Polo Trend 116 CV , batteria 37 kWh: 26.100 euro;

, batteria 37 kWh: ID. Polo Life 116 CV , batteria 37 kWh: 28.800 euro;

, batteria 37 kWh: ID. Polo Life 135 CV , batteria 37 kWh: 30.000 euro;

, batteria 37 kWh: ID. Polo Style 135 CV , batteria 37 kWh: 33.400 euro;

, batteria 37 kWh: ID. Polo Life 211 CV , batteria 52 kWh: 35.000 euro;

, batteria 52 kWh: ID. Polo Style 211 CV , batteria 52 kWh: 38.400 euro;

, batteria 52 kWh: ID. Polo Edition 1 135 CV , batteria 37 kWh: 30.000 euro;

, batteria 37 kWh: ID. Polo Edition 1 211 CV , batteria 52 kWh: 35.000 euro;

, batteria 52 kWh: ID. Polo Edition 1 More 211 CV, batteria 52 kWh: 38.400 euro.

Le tre Edition 1 sono disponibili solo da stock. I prezzi comprendono IVA al 22% e messa su strada da 833,28 euro, mentre l’IPT è esclusa.