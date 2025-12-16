Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID.Polo: utilitaria elettrica della svolta

La Casa di Wolfsburg ha svelato le prime immagini della nuova ID. Polo a pochi mesi dal debutto mondiale, con una flotta di prototipi camuffata che sta affrontando gli ultimi test. La nuova vettura full electric è stata messa alla frusta percorrendo chilometri in svariati location del mondo. Le ambizioni del colosso tedesco sono alte e per fare il botto sul car market green si sta provando a raggiungere la massima affidabilità su ogni superficie. La ricerca della perfezione passa attraverso un lavoro certosino che durerà ancora settimane. La ID. Polo è il primo di quattro nuovi modelli elettrici Volkswagen nel segmento delle compatte di modeste dimensioni, che verranno lanciate a partire dal 2026.

La VW si gioca le sue carte con una nuova trazione anteriore: il sistema di trazione basato sulla piattaforma MEB+ è perfezionato con vantaggi in termini di efficienza. Nonostante i numeri della gamma ID. non abbiano soddisfatto ancora i vertici del major tedesco, un nome storico potrebbe aiutare non poco a spingere la tecnologia elettrica. La prima serie di Polo venne svelata nel 1975, mentre nel 2017 è giunta alla sesta generazione. Nel segmento B è stata tra le auto più vendute di sempre, posizionandosi al di sotto della media Golf.

L’utilitaria elettrica della svolta

Dopo diversi tentativi deludenti la Volkswagen non può più permettersi passi falsi. La Polo 100% elettrica verrà presentata ufficialmente nel corso del 2026. A pochi mesi dal suo lancio ufficiale sul mercato, i prototipi dell’utilitaria elettrica stanno ultimando i controlli su strada camuffati per non farsi riconoscere. Alla sigla ID., nata per identificate le EV della Volkswagen, non verranno più affiancati numeri ma saranno scelti nomi già noti per offrire ai clienti una maggiore familiarità e per integrare il mondo elettrico con quello tradizionale.

Dal punto di vista tecnico la nuova compatta Volkswagen verrà costruita sulla piattaforma MEB+ per ridurre i problemi, il numero dei componenti e il peso dell’auto, oltre ai costi. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 euro. Grazie al concetto di trazione anteriore, la ID. Polo garantirà ampio spazio per cinque persone e fino a 435 litri di bagagli. Sarà lunga 4.053 mm, larga 1.816 mm e alta 1.530 mm. La nuova generazione di batterie con cella unificata PowerCo sarà inserita nel sottoscocca.

L’innovazione della nuova Polo

L’auto elettrica tedesca sfrutterà la tecnologia cell-to-pack, che elimina i moduli intermedi, integrando le celle direttamente nel pacco batteria. Con questa strategia si va a ridurre lo spazio di installazione e il peso, mentre parallelamente la densità energetica cresce di circa il 10%. Tutto questo si traduce in una proposta con tre livelli di potenza: 116, 135 e 211 CV. Dopo il lancio, nei mesi successivi, è attesa anche la GTI da 226 CV.

Le varianti sopra i 200 CV della ID. Polo presenteranno batteria al nichel-manganese-cobalto con cella unificata: la capacità netta sarà di 52 kWh, con autonomia dichiarata fino a 450 km e una potenza di ricarica in corrente continua fino a 130 kW. Le due versioni meno pepate avranno invece una batteria al litio-ferro-fosfato di 37 kWh, che potrà essere caricata presso le colonnine veloci fino a 90 kW. La vettura tedesca risulterà più corta di un paio di centimetri rispetto alla Polo tradizionale.