Fonte: Ufficio Stampa OMODA OMODA 5 HEV è tra le novità del brand in arrivo nel 2025

OMODA, marchio emergente del gruppo Chery, sta rivoluzionando il panorama automobilistico europeo con proposte moderne, versatili e adatte a ogni esigenza di mobilità. I modelli attualmente in vendita spaziano dalle versioni a benzina a quelle GPL ed elettriche, offrendo un’alternativa concreta per chi cerca un’auto dal design accattivante e dalla tecnologia avanzata, senza rinunciare a prezzi competitivi. In questo caso ci siamo concentrati sui modelli completamente elettrici e ibridi, così da informarvi su cosa è stato recentemente lanciato e cosa arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

OMODA 5: il crossover per tutti i gusti

L’OMODA 5 è il primo modello con cui il brand si è affacciato al mercato europeo. Si tratta di un crossover compatto di medie dimensioni, dalle linee tese e futuristiche (soprattutto nel frontale) e pensato per attrarre un pubblico giovane. Dal punto di vista delle motorizzazioni, la gamma è davvero completa: si parte con i classici motori a benzina per arrivare alle versioni GPL fino alla variante completamente elettrica (EV). Di quest’ultima categoria ci sono due versioni: EV Comfort e EV Premium.

Fonte: Ufficio Stampa OMODA

L’autonomia di entrambe passa di poco i 400 km, mentre a livello di potenza parliamo di 150 kW (204 CV), che le rendono in grado di compiere lo 0-100 km/h in 7,8 secondi con una velocità massima di 172 km/h. Spazio interno più che dignitoso, capiente il bagagliaio che può passare da 360 litri a 1.075 abbattendo i sedili; non manca nemmeno la tecnologia, con due display da 12,3” integrati in un solo e unico gigantesco pannello.

I nuovi modelli OMODA in arrivo nel 2025

Se i modelli attuali hanno già acceso i riflettori su OMODA, il 2025 promette di essere l’anno della consacrazione definitiva per il brand. La strategia per il prossimo futuro punta a un ampliamento deciso della gamma, con soluzioni pensate per coprire ogni esigenza di mobilità: dalle city car compatte ai SUV di fascia alta più imponenti. Nuove motorizzazioni ibride, plug-in ed elettriche allargheranno ulteriormente l’offerta, andando incontro a un mercato sempre più attento alla sostenibilità, alle basse emissioni e alle nuove tecnologie di bordo. Inoltre, i nuovi modelli porteranno con sé un salto di qualità anche in termini di finiture, comfort e sistemi di assistenza alla guida, confermando l’intenzione di OMODA di competere a testa alta con i marchi di alta gamma.

OMODA 5 HEV: l’ibrido intelligente

La versione HEV (Hybrid Electric Vehicle) dell’OMODA 5 arriverà nella primavera del 2025. Rispetto al modello termico, offrirà una tecnologia ibrida autoricaricabile, capace di abbassare consumi ed emissioni senza richiedere ricariche esterne. L’OMODA 5 HEV manterrà il design accattivante del modello tradizionale ma introdurrà alcune novità estetiche dedicate, come cerchi aerodinamici e dettagli blu che richiamano il mondo elettrico. Il sistema combina un motore a benzina da 1.6 litri turbo a un motore elettrico sincrono, per una potenza combinata di circa 190 CV, in grado di far compiere all’auto lo 0-100 in 7,8 secondi e spingerla fino a 180 km/h di velocità massima. L’autonomia complessiva dovrebbe superare i 900 km, mentre gli interni mantengono l’impostazione moderna già apprezzata sulla OMODA 5 standard, con due grandi display uniti a formare un unico pannello da oltre 20”, sistema infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless, e una nuova suite di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) aggiornata, che include guida assistita di livello 2. Il prezzo dovrebbe partire dai 30.000 euro.

OMODA 7 PHEV: il SUV medio plug-in

Presentata in anteprima al Salone di Shangai, la OMODA 7 PHEV debutterà sulle strade per la seconda metà del 2025 e con essa il marchio punta a entrare nel cuore del segmento dei SUV medi. Questo modello offrirà una motorizzazione plug-in hybrid (PHEV), combinando un motore a benzina 1.5 turbo a un’unità elettrica da 110 kW ricaricabile esternamente, per una potenza totale di 245 CV. A livello di prestazioni l’auto sarà in grado di offrire un’accelerazione 0-100 in 7,5 secondi e una velocità massima di 200 km/h, mentre in elettrico puro potrà compiere circa 80 km. Impressionante l’autonomia, dato che si dovrebbe aggirare sui 900-1.000 km, per quanto riguarda i tempi di ricarica ci dovrebbero volere 2,5 ore con colonnine di corrente alternata da 7,4 kW e 6-7 ore con quelle da 2,3 kW. Tra l’altro, durante la ricarica sarà attivo un sistema di pre-climatizzazione, in modo che non appena l’automobilista salirà in auto troverà la temperatura ottimale a bordo. L’OMODA 7 PHEV avrà un look muscoloso e interni premium, pensati per offrire massimo comfort a bordo, a partire dai due display da 12,3” dedicati a cruscotto e gestione di tutto l’infotainment. Dalle voci il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 38.000 euro.

OMODA 9 PHEV: lusso e tecnologia

Il SUV di lusso OMODA 9 PHEV rappresenterà il vertice della gamma e sarà dotato di una motorizzazione ibrida plug-in estremamente raffinata, abbinata a finiture interne di altissimo livello, come sedili in pelle, sistemi di infotainment di innovativi e guida assistita di livello avanzato. Sotto il cofano troveremo un sistema ibrido plug-in (PHEV) di ultima generazione, basato su un motore a benzina 1.5 (143 CV) turbo abbinato a tre motori elettrici (due anteriori e uno posteriore), per una trazione integrale elettrificata (e-AWD) e una potenza complessiva stimata intorno ai 500 CV.

Le prestazioni saranno all’altezza del suo aspetto imponente: 0-100 km/h in circa 4,9 secondi e una velocità massima di 210 km/h, numeri che la rendono non solo elegante e comoda, ma anche dinamica quando serve. Uno dei punti forti sarà l’autonomia, in quanto grazie a una batteria da circa 34,5 kWh, l’Omoda 9 PHEV potrà percorrere fino a 90 km in modalità completamente elettrica, secondo il ciclo WLTP.

Un risultato eccellente per un SUV di queste dimensioni, che lo rende perfetto per l’utilizzo urbano quotidiano a zero emissioni. Ma non è tutto: la capacità del serbatoio da circa 55 litri, unita all’efficienza del sistema ibrido, consente di raggiungere un’autonomia totale di circa 1.100 km con un pieno e una ricarica completa, ricarica che avviene in circa 2 ore con presa da 11 kW e 8-9 ore con quella da 2,3 kW. Il lancio è previsto per maggio 2025 e il prezzo partirà da 52.000 euro.