Opel, marchio automobilistico europeo all’avanguardia nella riduzione delle emissioni di CO2 grazie a un intenso programma di elettrificazione, ha introdotto una novità che promette di ridefinire la mobilità per famiglie. Durante quest’estate, i clienti italiani possono ordinare la nuova Opel Frontera Electric “Extended Range”, un SUV già apprezzato per la sua accessibilità e abitabilità, ora ancora più interessante grazie a un significativo aumento dell’autonomia. Questa mossa rafforza l’impegno del brand tedesco verso l’elettrificazione, mirando a offrire una versione elettrica di ogni modello entro il 2024 e a concentrarsi esclusivamente su veicoli elettrificati a batteria in Europa dal 2028.

La nuova batteria

Il centro di questa innovazione è una nuova batteria da 54 kWh, che permette alla Opel Frontera Electric “Extended Range” di percorrere fino a 408 chilometri tra le soste di ricarica. Questo rappresenta un incremento notevole, circa 100 chilometri in più rispetto alla variante elettrica precedente, assicurando zero emissioni locali. Come sottolineato da Giorgio Vinciguerra, responsabile di Opel Italia, questa versione a maggiore autonomia era già stata annunciata e ora è disponibile. Vinciguerra ha rimarcato: “Se desideri un SUV pratico, completamente elettrico e con molto spazio e adatto all’uso quotidiano, il nostro Opel Frontera Electric è la scelta giusta. Con un massimo di 408 chilometri secondo il ciclo WLTP, le famiglie possono anche fare viaggi più lunghi in tutta tranquillità e a prezzi accessibili, come è tipico per il nostro Opel Frontera“. I valori di autonomia sono determinati secondo la metodologia della procedura di prova WLTP.

Indipendentemente dal tipo di propulsione, ogni Opel Frontera promette un’esperienza all’insegna della praticità e dello spazio. Il SUV vanta un design caratteristico e robusto, unito a un elevato vantaggio pratico e numerose soluzioni intelligenti. La spaziosità è uno dei suoi punti di forza, con una capacità di carico fino a circa 1.600 litri, che la rende perfetta per le esigenze familiari, dai viaggi lunghi ai carichi quotidiani. Il sedile posteriore può essere ribaltato separatamente in un rapporto 60:40, offrendo una flessibilità notevole. Grazie alla carrozzeria laterale e al lunotto verticali, i passeggeri godono di molto spazio, soprattutto nella seconda fila, garantendo comfort anche durante i tragitti più lunghi.

Ogni aspetto è curato

Opel ha curato ogni dettaglio per rendere i viaggi con Frontera ancora più piacevoli. Anche nelle rispettive versioni di ingresso, si trovano cinghie di fissaggio flessibili per alloggiare un tablet di qualunque dimensione, perfette per intrattenere i bambini o per lavorare in movimento. Le tasche per smartphone negli schienali mantengono i dispositivi a portata di mano e ordinati. Per una maggiore comodità, è disponibile un caricabatterie wireless opzionale. La flessibilità si estende anche alla configurazione dei posti: nella versione Hybrid, sono disponibili due sedili in terza fila che permettono di avere 7 posti complessivi, rendendo il veicolo ancora più versatile per famiglie numerose. Un’innovazione degna di nota sono i sedili brevettati Intelli-Seats, che includono un incavo centrale ergonomico per il guidatore e il passeggero anteriore, garantendo un comfort superiore e accessibile a un’ampia gamma di acquirenti.

Quando si tratta di ricarica, la Opel Frontera Electric “Extended Range” è progettata per la massima comodità. Per ricaricare la batteria dal 20 all’80 % è necessaria solo una pausa di mezz’ora presso una stazione di ricarica rapida da 100 kW, minimizzando i tempi di fermo e massimizzando il tempo su strada. Questa rapidità di ricarica rende il SUV elettrico una soluzione pratica anche per chi deve affrontare viaggi più lunghi.

Il listino prezzi

L’approccio di Opel all’accessibilità rimane un pilastro. La nuova Opel Frontera Electric con batteria più grande è disponibile nell’allestimento Edition a partire da soli 31.900 euro (tutti i prezzi sono chiavi in mano in Italia, IPT esclusa). Questa offerta si inserisce in una gamma già variegata che include due varianti elettriche a batteria e due ibride. Per chi si muove prevalentemente in aree urbane, l’opzione con batteria più piccola da 44 kWh, con un’autonomia fino a 305 chilometri (WLTP), è disponibile a partire da 29.900 euro. Le varianti ibride, ideali per chi cerca una transizione graduale all’elettrico, partono da un prezzo ancora più competitivo di 25.100 euro. L’offerta complessiva è strutturata in modo chiaro e comprensibile, con due allestimenti disponibili: Edition e GS.