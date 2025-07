Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis La versione a trazione integrale della Opel Grandland Electric

Opel annuncia l’arrivo del nuovo Grandland Electric AWD, un SUV di punta che si posiziona come la prima vettura elettrica del brand tedesco a trazione integrale. Questo lancio segna una tappa fondamentale nella spinta all’elettrificazione del marchio di Rüsselsheim, dopo aver raggiunto in precedenza il traguardo di offrire ogni modello in gamma con trazione elettrica a batteria.

Il Grandland, già popolare da quando gli ordini sono stati aperti lo scorso ottobre, ha offerto finora la trazione anteriore a batteria, la variante ibrida plug-in e ibrida con tecnologia a 48 volt. Ora, con l’introduzione della versione Electric AWD, Opel amplia ulteriormente le possibilità, promettendo “la massima efficienza e sicurezza in diverse condizioni atmosferiche e stradali, combinate con un grande divertimento di guida“, come dichiarato da Florian Huettl, CEO di Opel.

Come cambia l’estetica

Esteticamente, il nuovo arrivato si distingue per dei dettagli personali, pur mantenendo i tratti familiari della famiglia Grandland. Il caratteristico frontale caratterizzato dallo stile “Opel Vizor 3D” si fonde con lo stemma adesso illuminato, reso più evidente dalla tecnologia Edge Light. A completare l’anteriore ci sono i pluripremiati fari Intelli-Lux HD, leader del settore, che vantano oltre 50.000 singoli elementi per una visibilità ineguagliabile.

Nella parte posteriore, spicca la scritta “OPEL” illuminata, e in linea con l’approccio “Greenovation” del marchio, mentre il nome dell’auto è ora impresso centralmente nel portellone, abbandonando le lettere cromate. Gli inserti aerodinamicamente ottimizzati sui paraurti anteriori e posteriori, insieme ai cerchi aerodinamici bicolore da 20’’, conferiscono all’Electric AWD un aspetto dinamico e contribuiscono a un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di appena 0,278, rendendola la versione più efficiente della Grandland.

La scelta motoristica e le modalità di guida

Sotto al cofano, o meglio, sotto al pianale, si cela una batteria NMC agli ioni di litio da 73 kWh netti, capace di fornire un’autonomia fino a 501 km (WLTP) con una singola carica. La ricarica, fra l’altro, è rapida: in meno di 30 minuti, è possibile passare dal 20% all’80% presso una colonnina ad alta potenza in corrente continua.

La vera innovazione, però, risiede nel sistema di trazione integrale, che combina il motore elettrico anteriore standard da 157 kW (213 CV) con un altro elettrico aggiuntivo da 82 kW (112 CV) all’asse posteriore. Questa soluzione eroga una potenza di sistema di 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 509 Nm, consentendo al veicolo di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi.

L’esperienza di guida è modulabile grazie a quattro diverse modalità:

Normale : ottimizza l’efficienza quotidiana, privilegiando il motore anteriore e limitando la potenza a 230 kW (313 CV) e la coppia a 450 Nm. Il motore posteriore si innesta automaticamente solo quando necessario, ad esempio durante una forte accelerazione;

: ottimizza l’efficienza quotidiana, privilegiando il motore anteriore e limitando la potenza a 230 kW (313 CV) e la coppia a 450 Nm. Il motore posteriore si innesta automaticamente solo quando necessario, ad esempio durante una forte accelerazione; 4WD : entrambi i motori lavorano continuamente e simultaneamente, distribuendo la potenza uniformemente per garantire un’aderenza ottimale, specialmente su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano impostazioni specifiche per migliorare l’aderenza, offrendo potenza e coppia massime;

: entrambi i motori lavorano continuamente e simultaneamente, distribuendo la potenza uniformemente per garantire un’aderenza ottimale, specialmente su superfici scivolose. I sistemi ESP e di controllo della trazione adottano impostazioni specifiche per migliorare l’aderenza, offrendo potenza e coppia massime; Sport : i due motori operano in continuo, con una distribuzione di potenza 60:40 tra l’asse anteriore e quello posteriore per massimizzare le prestazioni dinamiche ed efficienti. Sterzo e pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione “Sport” per una maggiore reattività;

: i due motori operano in continuo, con una distribuzione di potenza 60:40 tra l’asse anteriore e quello posteriore per massimizzare le prestazioni dinamiche ed efficienti. Sterzo e pedale dell’acceleratore adottano un’impostazione “Sport” per una maggiore reattività; Eco: il motore anteriore ha la priorità, con potenza limitata a 157 kW (213 CV) e coppia a 343 Nm. Il motore posteriore si attiva solo in caso di “kick-down”, e il climatizzatore e il pedale dell’acceleratore sono impostati per il risparmio energetico.

Come raggiungere il massimo comfort

Il comfort e il piacere di guida sono ulteriormente esaltati dagli ammortizzatori con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza, di serie sull’Electric AWD. Questa tecnologia adatta meccanicamente la forza di smorzamento in relazione alla frequenza, garantendo una reazione confortevole ad alta frequenza (su ciottoli o tombini) e un contatto più diretto con la strada a bassa frequenza, ideale per uno stile di guida sportivo. La messa a punto specifica delle sospensioni, della barra antirollio, dello sterzo e dell’ESC sottolinea il DNA Opel, garantendo stabilità in frenata, in curva e ad alta velocità in autostrada.