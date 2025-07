Ufficio Stampa Stellantis Prestazioni elevate e zero emissioni per la nuova Opel

Il programma di elettrificazione di Opel continua e la gamma del marchio del Gruppo Stellantis registra oggi un’interessante novità. Debutta ufficialmente, infatti, la Nuova Opel Mokka GSE che diventa l’elettrica più veloce del brand a entrare nella fase di produzione di serie. Il modello si basa sull’Opel Mokka GSE Rally, un prototipo che era stato presentato dalla Casa per mostrare le potenzialità del suo SUV. Si tratta di un’aggiunta importante per Opel che, con il programma OMG! GSE vuole continuare a puntare sulle prestazioni anche per quanto riguarda la sua gamma a zero e emissioni.

Elettrica ad alte prestazioni

La Nuova Opel Mokka GSE può contare su una potenza di picco di 280 CV. Questo valore permette al modello di diventare l’elettrica più potente della gamma, per quanto riguarda i veicoli attualmente in produzione di serie. La vettura può contare anche su 345 Nm di coppia massima e può completare lo 0-100 km/h in appena 5,9 secondi con una velocità massima di 200 km/h. I clienti potranno scegliere fra tre modalità di guida. La versione Eco è pensata per garantire la massima efficienza mentre la Normale, con velocità limitata di 180 km/h, è ideale per l’uso di tutti i giorni, con la possibilità di trovare il giusto compromesso tra prestazioni ed efficienza. Per ottenere una marcia in più e per una guida sportiva e divertente, Opel ha realizzato la variante Sport. Il SUV, in questa configurazione, è dotato di un pacco batterie da 54 kWh oltre che di un peso a vuoto di 1,6 tonnellate.

Al momento, è bene sottolineare, non sono stati forniti dati in merito all’autonomia. Tutti i dati tecnici, come quello sulle prestazioni, saranno ufficializzati in seguito, una volta che il veicolo avrà completato l’omologazione. Ulteriori aggiornamenti, quindi, arriveranno a breve. Opel ha comunque confermato che Mokka GSE potrà contare su cerchi in lega da 20 pollici, con un design pensato per garantire una maggiore ottimizzazione dal punto di vista aerodinamico. Ci saranno anche gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV 225/40 R20. Dal punto di vista del design, troveremo, invece, il logo GSE su vari elementi della carrozzeria e dell’abitacolo. All’interno, inoltre, sarà installato un display digitale da 10 pollici per la strumentazione e un display per l’infotainment. Il conducente potrà ottenere varie informazioni legate alle prestazioni direttamente dal pannello per monitorare lo stato di funzionamento del SUV.

Il commento dell’azienda

Rebecca Reinermann, Vice Presidente Marketing di Opel e Vauxhall, ha commentato così il debutto del progetto: “Opel Mokka GSE porta l’energia del motorsport sulle strade. Dopo cinque anni di motorsport elettrico pionieristico con l’ADAC Opel Electric Rally Cup, abbiamo messo il meglio della nostra ingegneria, potenza e maneggevolezza in un’auto fatta per le emozioni quotidiane. Con il suo design sorprendente, l’elevata maneggevolezza e le prestazioni eccezionali, Opel Mokka GSE è fatto per far girare la testa ed emozionare il guidatore“.

Prezzi e disponibilità

Il listino prezzi di Opel Mokka parte da 26.700 euro. La nuova versione Mokka GSE è destinata a posizionarsi ben al di sopra di questa soglia e costerà di più anche della Mokka-e, la versione elettrica del SUV che parte da un listino di 36.600 euro. Ulteriori dettagli in merito a prezzi e disponibilità arriveranno, però, nel corso dei prossimi mesi.