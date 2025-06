Xiaomi è un marchio molto famoso in Europa, grazie soprattutto ai suoi smartphone e a molti altri prodotti di elettronica. In Cina, però, Xiaomi è presente anche nel settore delle auto elettriche con un piano molto ambizioso per continuare a crescere, in modo significativo, nel corso dei prossimi anni. L’ultima arrivata della gamma del brand è la Xiaomi YU7 . Si tratta di un SUV di grandi dimensioni e completamente a zero emissioni. La fase di lancio del modello è stata un successo incredibile . Il nuovo veicolo, infatti, si prepara a conquistare il mercato cinese. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli.

Boom di ordini

La nuova Xiaomi YU7 ha conquistato l'attenzione del mercato cinese. In appena 3 minuti dalla presentazione, infatti, il SUV elettrico ha raggiunto quota 200.000 ordini da parte degli automobilisti cinesi mentre dopo un'ora si è arrivati a quota 289.000. Questi numeri sono stati possibili grazie anche alla strategia dell'azienda che punta molto sul suo store online per raggiungere i nuovi clienti, anche per il settore automotive.

Xiaomi ora ha grandi obiettivi per la sua nuova vettura. Secondo il CEO dell'azienda, Lei Jun, YU7 registrerà una domanda tre volte superiore a quella del primo modello, la SU7 lanciata lo scorso anno, andata sold out a causa delle tantissime richieste ricevute (con 90.000 preordini in appena 24 ore). Per capire quali saranno i risultati del nuovo SUV elettrico bisognerà attendere le prossime settimane ma le premesse sono ottime e il modello dovrebbe diventare un nuovo successo commerciale per Xiaomi.

Getty Images

Le caratteristiche

Xiaomi YU7 è un SUV di fascia alta, lungo poco più di 5 metri e caratterizzato da un design elegante, contenuti premium e una grande attenzione all'aerodinamica, con un Cx pari a 0,245 e un'attenzione particolare anche alle prestazioni come già fatto per la SU7, che è riuscita anche a battere Tesla su un popolare circuito. Il modello ha un vano bagagli anteriore da 148 litri e uno posteriore da 678 litri. Sul mercato cinese arriveranno tre versioni.

La prima ha la trazione posteriore, motore da 235 kW e 528 Nm oltre a una batteria LFP da 96,3 kWh, con un'autonomia dichiarata di 835 chilometri. La seconda è la variante Pro AWD, con doppio motore elettrico, per una potenza combinata di 365 kW e una coppia di 690 Nm. La batteria LFP è sempre da 96,3 kWh e l'autonomia dichiarata è di 770 chilometri. La terza variante si chiama Max AWD e porta il sistema di due motore a 508 kW e 866 Nm con una batteria NCM da 101,7 kWh per un'autonomia di 760 chilometri. La gamma è abbastanza articolata e consente ai clienti di poter individuare l'opzione più adatta in base alle proprie necessità e al budget disponibile.

I listino prezzi

Uno dei punti di forza della nuova Xiaomi YU7 è, sicuramente, il prezzo. Il SUV elettrico, nonostante dimensioni importanti, contenuti tecnici e dotazione da modello di fascia alta sarà disponibile sul mercato cinese con un listino prezzi di partenza di 253.500 yuan che, al cambio attuale, si traduce in un costo di poco più di 30.000 euro. La versione top di gamma costerà circa 333.000 yuan ovvero circa 40.000 euro. Ulteriori aggiornamenti in merito ai risultati del lancio commerciale del nuovo SUV arriveranno nelle prossime settimane.