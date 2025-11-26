La Pebble Flow Magic Pack è la nuova roulette ideale per le auto elettriche: ha due motori elettrici e una batteria che può ricaricare l'auto trainante

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Pebble Ecco la nuova Pebble Flow Magic Pack

L’elettrificazione non riguarda solo le auto ma anche le roulotte e un esempio in tal senso è rappresentato da Pebble Flow Magic Pack, nuova versione della roulotte elettrificata di Pebble, una startup con sede in California che da tempo si è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di veicoli pensati per l’utilizzo nel tempo libero.

Il nuovo allestimento Magic Pack rende la roulotte ancora più economica, rispetto all’unica versione precedentemente disponibile, la Founders Edition, e rappresenta, quindi, un’aggiunta molto interessante alla gamma dell’azienda, anche in considerazione della possibilità di ricaricare le auto elettriche.

Grazie alla versione Magic Pack, quindi, Pebble Flow diventa uno dei caravan ad autopropulsione più interessanti e più accessibili tra quelli presenti sul mercato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al progetto e al motivo per cui si tratta di un modello in grado di abbinarsi al meglio con le auto elettriche.

Le caratteristiche

Pebble Flow Magic Pack può contare su due motori elettrici che possono supportare il veicolo trainante durante la marcia, incrementandone l’autonomia. C’è spazio anche per una batteria LFP con una capacità di 45 kWh e con possibilità di ricaricare sia in AC che in DC. Questo sistema può essere utilizzato anche per ricaricare il veicolo trainante (nel caso sia un’auto elettrica o un’auto ibrida plug-in) ma solo quando questo è fermo. Non è possibile ricaricare la batteria durante la guida.

Da segnalare anche la possibilità di richiedere, come optional, un impianto solare da 1,1 kW da installare sul tetto e in grado di ricaricare la batteria della roulotte. L’interno di Pebble Flow Magic Pack comprende una dotazione molto ricca con due spazi letto che possono ospitare fino a quattro persone e anche con il sistema Auto Dump per l’automatizzazione dello smaltimento dei rifiuti. Naturalmente, sono presenti tanti optional con cui andare a personalizzare la roulotte, adattandola a quelle che sono le proprie necessità e il proprio utilizzo.

I prezzi

Come sottolineato in precedenza, Pebble Flow Magic Pack è una versione più “economica” rispetto alla Founders Edition, disponibile negli Stati Uniti con un prezzo di 175.000 dollari e in commercio già da alcuni mesi. Il nuovo allestimento arriva sul mercato con un prezzo di 135.500 dollari, con i clienti interessati che hanno la possibilità di versare un anticipo di 500 dollari. La produzione e le consegne sono previste per il primo trimestre del 2026. In futuro è previsto anche l’arrivo di un’altra variante, chiamata semplicemente Pebble Flow Standard che andrà a ridurre ulteriormente il prezzo di vendita della roulotte, portandolo a 109.500 dollari. Questa versione “low cost” comporterà alcune rinunce (non saranno presenti i motori elettrici per supportare il veicolo trainante). Anche la versione Standard includerà la batteria LFP da 45 kWh, con possibilità di ricarica dell’auto elettrica. Questo componente rappresenta, infatti, un elemento centrale del progetto e incrementa il suo carattere di veicolo sostenibile e pensato per adattarsi alla mobilità a zero emissioni. Per ulteriori dettagli in merito al progetto è possibile consultare il sito ufficiale dell’azienda, disponibile all’indirizzo pebblelife.com.