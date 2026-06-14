Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Una compatta elettrica davvero sportiva

La Peugeot E-208 GTi rappresenta uno dei progetti più ambiziosi della Casa francese, che punta a conquistare gli appassionati alla ricerca di una compatta sportiva in grado di offrire prestazioni eccellenti con un sistema elettrico a zero emissioni.

Il progetto si è mostrato per la prima volta in pubblico lo scorso anno, con il debutto della concept E-208 GTi. A distanza di un anno, la Casa francese ha presentato il modello di serie e ha aperto gli ordini, andando a svelare anche i dati sulle prestazioni del modello oltre al prezzo della vettura.

Si tratta di una vera e propria sportiva, in grado di offrire tanta potenza, con una buona autonomia, nel formato compatto tipico della 208 (quindi con una lunghezza di circa 4 metri). Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito.

Una piccola sportiva elettrica

La nuova Peugeot E-208 GTi si basa sulla concept dello scorso anno e può contare su un motore elettrico da 281 CV, in grado di offrire prestazioni eccellenti. La vettura, infatti, vanta uno 0-100 km/h che viene completato in appena 5,5 secondi, sfruttando anche un software di controllo derivato dal motorsport.

Da segnalare che per completare i 1.000 metri partendo da fermo, il veicolo richiede 25,8 secondi mentre il passaggio da 80 km/h a 120 km/h viene completato in 3,2 secondi. La velocità massima è limitata a 180 km/h.

La vettura presenta il miglior rapporto potenza/peso del suo segmento (5,5 chilogrammi per CV) e può contare su una batteria di 54 kWh (51 kWh utilizzabili), la stessa utilizzata dalla E-208. Per quanto riguarda l’autonomia, nel ciclo WLTP, si arriva a 375 chilometri.

Il dato in questione è legato all’utilizzo degli pneumatici Hankook Ventus S1 Evo3, disponibili in opzione senza costi. Con gli pneumatici Michelin Pilot Sport 4S ad alto rendimento (di serie), invece, l’autonomia è di 352 chilometri.

Tra le caratteristiche tecniche del modello troviamo un telaio abbassato di 25 mm, carreggiate allargate di 56 mm davanti e 28 mm al posteriore oltre a cerchi da 18 pollici con pneumatici R18 215/40. Da segnalare anche dischi freno anteriori da 355 mm con pinze a 4 pistoni.

La vettura è disponibile in diverse colorazioni e con una dotazione di serie molto ricca, che la rende uno dei modelli più interessanti della sua categoria. Da segnalare anche:

una garanzia fino a 8 anni / 160.000 chilometri con Peugeot Care

con Peugeot Care fino a 8 anni di garanzia /160.000 chilometri sulla batteria

Free2Move Charge Pass, che dà accesso a quasi un milione di punti di ricarica in tutta Europa

Christophe Auriault, Project Manager E-208 GTi, ha dichiarato:

“Fin dall’inizio del progetto, era ovvio che PEUGEOT SPORT dovesse essere coinvolta nel progetto E-208 GTi. Abbiamo un’esperienza e una competenza uniche nella progettazione di questo tipo di auto. Era anche chiaro che l’obiettivo era creare una GTi 100% elettrica. Volevamo dimostrare che tutto il DNA delle PEUGEOT GTi si trova in un’auto elettrica. E ce l’abbiamo fatta.”

Il prezzo

Come annunciato dall’azienda, la Peugeot E-208 GTi è ora ordinabile con prezzi a partire da 44.900 euro. Ci sono diverse opzioni per personalizzare la vettura che punta a diventare un vero e proprio riferimento del settore delle hot hatch a zero emissioni, con prestazioni eccellenti e uno stile di guida sempre sportivo.