Peugeot punta tantissimo sul segmento C del mercato, che rappresenta la scelta per poter generare elevati volumi di vendita e profitti soddisfacenti. Uno dei modelli chiave per il marchio francese è il Peugeot E-3008, versione elettrica di uno dei SUV più apprezzati e diffusi sul mercato. Si tratta di una vettura che ricopre un ruolo di primo piano anche nel programma di elettrificazione del brand che punta a raggiungere target molto ambiziosi con la sua gamma a zero emissioni. Dopo un 2024 ottimo, con la Casa che ha registrato la più alta crescita di vendite di veicoli elettrici a clienti privati in Europa, Peugeot non si ferma e sceglie di rinnovare ancora E-3008 con l’arrivo di una nuova variante. Arriva sul mercato la versione 325 Dual Motor. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Una nuova variante

La gamma del Peugeot E-3008 si rinnova con il debutto della nuova versione che integra il propulsore Electric 325 Dual Motor, nuova motorizzazione che va ad affiancare le versioni Electric 210 ed Electric 230 Long Range. La nuova variante del SUV di segmento C della Casa francese va a combinare il motore elettrico a trazione anteriore standard da 213 CV e un secondo motore elettrico, con potenza di 113 CV, che viene abbinato alle ruote posteriori. In questo modo, il SUV può contare sulla trazione integrale e su una potenza complessiva di 325 CV e una coppia massima di 509 Nm.

Il sistema Dual Motor è in grado di offrire ottime prestazioni con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in appena 6 secondi. Da segnalare anche ottime prestazioni in fase di progressione: il SUV è in grado di passare da 80 km/h a 120 km/h in appena 3,8 secondi, con il sistema a due motori elettrici che riesce a garantire tanta potenza in pochissimo tempo. A disposizione dei clienti ci sono quattro modalità di guida, a partire dalla modalità Normale in cui si dà priorità alla trazione anteriore.

C’è poi la modalità 4WD, che prevede una potenza distribuita 50/50 tra l’asse anteriore e quello posteriore, con i sistemi ESP e di controllo della trazione che adottano specifiche strategie di gestione per migliorare l’aderenza. Ci sono poi la modalità Sport, con una potenza distribuita 60/40 e una configurazione che punta a offrire prestazioni superiori. In questo caso, anche lo sterzo e il pedale dell’acceleratore adottano nuove impostazioni “sportive”.

La quarta modalità è la Eco, che riduce potenza e coppia (213 CV e 343 Nm) per massimizzare l’autonomia. La nuova versione del SUV è dotata di una batteria da 73 kWh e può contare su un’autonomia massima di 490 chilometri (nel ciclo combinato WLTP e con modalità Normale). C’è anche il supporto alla ricarica rapida che consente di passare dal 20% all’80% di carica in appena 30 minuti.

I prezzi

La nuova versione Dual Motor entra nel listino della Peugeot E-3008 con, per il momento, il solo allestimento GT che offre una dotazione di serie molto ricca. La Casa francese ha annunciato l’apertura degli ordini con prezzi a partire da 55.280 euro. Il modello può contare su Peugeot Electric Promise che offre 8 anni / 160.000 chilometri di garanzia su tutto il veicolo e sulla batteria, una Wall Box inclusa per la ricarica domestica e il pass di ricarica Free2Move.