Ufficio Stampa Stellantis La Peugeot E-5008 si rinnova: ecco la versione Dual Motor

Continua il programma di aggiornamento della gamma di Peugeot: l’ultima novità riguarda la Peugeot E-5008 che registra il debutto di una nuova variante “dual motor”. L’introduzione di un secondo motore elettrico, abbinato all’asse posteriore, garantisce la possibilità di sfruttare la trazione integrale andando a incrementare il livello di potenza. Si tratta di un nuovo tassello per la gamma del brand francese che, settimana dopo settimana, diventa sempre più ricca e sempre più elettrificata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Una nuova variante

La gamma della Peugeot E-5008 si rinnova con il debutto della versione Electric 325 Dual Motor. I lettori più attenti ricorderanno che non si tratta di una novità assoluta: questa motorizzazione, infatti, è stata annunciata pochi giorni fa anche per la più compatta Peugeot E-3008 (i due modelli sono realizzati a partire dalla stessa piattaforma, la STLA Medium che sarà utilizzata anche per la Lancia Gamma).

La nuova motorizzazione è composta da un motore elettrico da 213 CV, abbinato all’asse anteriore, e da un motore elettrico aggiuntivo, collegato all’asse posteriore, che garantisce una potenza di 112 CV. Il sistema a trazione integrale può garantire un totale di 325 CV di potenza massima e una coppia massima di 509 Nm. Il motore è abbinato a una batteria NMC agli ioni di litio con una capacità complessiva di 73 kWh.

Secondo i dati dichiarati dall’azienda, la nuova Peugeot E-5008 in versione Electric 325 Dual Motor può garantire un’autonomia di 467 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida in corrente continua che permette di passare dal 20% all’80% di carica in appena 30 minuti. Si tratta, quindi, di una soluzione molto interessante per i clienti alla ricerca di un C-SUV spazio e in grado di ospitare fino a 7 persone.

La Peugeot E-5008, in questa nuova versione, è dotata di quattro modalità di guida. La Normale (a cui si riferisce il dato sull’autonomia) limita la potenza a 313 CV e la coppia a 450 Nm. C’è poi la versione 4WD con una potenza distribuita 50/50 tra asse anteriore e asse posteriore. Da segnalare la modalità Sport, con una potenza distribuita 60/40 e con la possibilità di sfruttare il valore massimo per potenza e coppia. Da segnalare, infine, la modalità Eco con potenza limitata a 213 CV e con coppia massima di 343 Nm.

La nuova variante del SUV della Casa francese è disponibile, almeno per il momento, con il solo allestimento GT che include una dotazione da top di gamma, ricca di contenuti a partire dal 360° Vision & Drive Assist Plus Pack, con la guida semi-autonoma, retrocamera HD e allarme volumetrico, e fino ad arrivare al tetto panoramico, ai cerchi diamantati da 20 pollici e ai sedili certificati AGR in Alcantara con funzione massaggio, memoria, riscaldamento e regolazione elettrica.

I prezzi

La Nuova Peugeot E-5008 Electric 325 Dual Motor arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 59.280 euro, andando a posizionarsi nella parte alta del listino prezzi del SUV della Casa francese. C’è anche un’offerta lancio da 499 euro al mese con il leasing Peugeot E-GO. Da segnalare la possibilità di sfruttare la Peugeot Electric Promise con 8 anni e 160 mila chilometri di garanzia su tutto il veicolo e sulla batteria oltre a una Wall Box inclusa e un pass di ricarica Free2 Move.