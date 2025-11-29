Il nuovo Piaggio Porter NPE è il City Truck elettrico che riscrive le regole del trasporto urbano con efficienza, silenzio e una capacità di carico sorprendente.

Ufficio Stampa Piaggio Il nuovo city truck elettrico: Piaggio Porter NPE

Il panorama dei veicoli commerciali compatti ha un nuovo protagonista che promette di rivoluzionare la logistica urbana. Piaggio Commercial ha svelato il suo ultimo gioiello ingegneristico, il Piaggio Porter NPE, un City Truck a trazione 100% elettrica che è già disponibile nelle concessionarie. Questo modello arriva sul mercato come una delle novità più attese nel suo segmento, coniugando maneggevolezza, comfort, silenziosità e una capacità di carico da record.

Il Porter NPE è stato progettato per rispondere in maniera ottimale alle esigenze di aziende che necessitano di operare nel rispetto dell’ambiente, perfetto per il trasporto merci a corto e medio raggio e imprescindibile per l’accesso alle aree a traffico limitato. Questo veicolo, compatto e comodo grazie ai nuovi interni, integra prestazioni elevate e nuovi contenuti ADAS.

La forza elettrica

Una parte fondamentale del nuovo Piaggio Porter NPE è l’innovativa Electric Drive Unit (EDU). Questo sistema compatto integra in un’unica soluzione il propulsore elettrico, l’inverter e gli organi della trasmissione, il che consente di minimizzare pesi e ingombri a beneficio della massima efficienza. Il risultato è un veicolo che garantisce prestazioni elevate, costanti e prolungate nel tempo. I numeri della potenza sono eloquenti: il Porter NPE raggiunge un picco di 150 kW (e una potenza continua di 60 kW), abbinato a un valore di coppia altrettanto brillante, con un picco di 342 Nm (e una continua di 128 Nm). Tali specifiche assicurano operatività ai migliori livelli anche in presenza di pendenze impegnative, persino nelle partenze da fermo.

La propulsione elettrica spinge il City E-Truck fino a una velocità massima di 90 km/h. A nutrire il sistema pensa una robusta batteria LFP (Litio – Ferro – Fosfato) da 42 kWh e 350 Volt, coperta da una garanzia di 8 anni o 160.000 km. Questa unità ad alta densità energetica è particolarmente efficiente rispetto alle variazioni di temperatura e risulta molto sicura, grazie sia alla stabilità della sua chimica che all’alloggiamento protetto tra i longheroni del telaio. L’autonomia, un fattore cruciale per l’utilizzo urbano, raggiunge i 250 km nel ciclo urbano. La ricarica è gestita in modo efficiente: in modalità rapida (DC) è possibile passare dal 20% al 70% di carica in soli 30 minuti.

Agilità anche a carico massimizzato

Il Piaggio Porter NPE è stato progettato per massimizzare la capacità di carico senza sacrificare l’agilità fondamentale nel traffico cittadino. La larghezza della cabina è di soli 1.640 mm, un dato inferiore di almeno 500 mm rispetto alla media dei veicoli commerciali leggeri. L’adozione di una cabina così compatta ha permesso di massimizzare lo spazio per il carico: nella sua versione più contenuta, il Porter NPE ha una impronta a terra di soli 6,9 m² e una portata a telaio fino a 1.050 kg. La trazione posteriore, elemento distintivo, contribuisce in modo decisivo alle doti dinamiche del mezzo, portando a un migliore e più naturale bilanciamento delle masse e a una elevata prestazione anche in marcia in salita.

Oltre all’opzione chassis, sono disponibili in concessionaria tre configurazioni pronte all’uso: pianale fisso, pianale ribaltabile e ribaltabile con sovra sponde. Questi allestimenti vantano strutture in acciaio altoresistenziale zincato, sponde in alluminio apribili su tre lati e, nelle versioni ribaltabili, un pratico sistema elettroidraulico con pulsantiera mobile. Le portate utili variano fino a 880 kg (pianale fisso).

Sicurezza di livello superiore e disponibilità

L’intero progetto garantisce standard elevati di sicurezza, rispondendo alle stringenti normative in materia di sicurezza passiva, cybersecurity e attacchi informatici. Il Porter NPE implementa i più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il sistema di frenata automatica di emergenza (AEB), l’assistente al mantenimento della corsia (ELKS) e il freno di stazionamento elettronico (EPB).

Il nuovo Porter NPE è già disponibile sulla rete Piaggio Commercial. I prezzi partono da 37.300 euro (IVA esclusa), ma grazie ai nuovi incentivi statali, l’acquisto può beneficiare di un risparmio del 30% sul prezzo di listino. La gamma cromatica offre tonalità come il classico Opal Blu, il vivace Jade Green e l’elegante Marble White.