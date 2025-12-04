Il nuovo Torres EVT arriva in Italia: il pick-up elettrico è disponibile in tre allestimenti e offre un'ottima autonomia, ecco i prezzi del nuovo modello

Ufficio Stampa KGM Tre allestimenti per il nuovo pick-up elettrico

Il segmento dei pick-up in Italia registra l’arrivo di un nuovo brand: grazie a TFlow, azienda specializzata nell’importazione e nella distribuzione di veicoli, arriva sul mercato il nuovo Torres EVT, il primo pick-up elettrico del marchio coreano KGM. Si tratta di un importante aggiornamento per la gamma che già comprende l’elettrica EVX e la Full Hybrid HEV, due SUV ricchi di potenzialità e la cui piattaforma è stata utilizzata per realizzare il pick-up. Il nuovo modello si rivolge, in particolare, a professionisti, flotte e imprenditori alla ricerca di un modello solido e ricco di potenzialità in grado di garantire spostamenti a zero emissioni, con una buona autonomia. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del modello.

Un nuovo pick-up elettrico

Il nuovo Torres EVT è dotato di una batteria LFP da 80,6 kWh che garantisce un’autonomia fino a 420 km (FWD) nel ciclo WLTP combinato. Il modello ha una portata del cassone che arriva a 530 chilogrammi (le misure sono 1.345 x 1.515 x 510 mm) e una massa rimorchiabile di 1.800 chilogrammi. L’abitacolo consente di ospitare fino a 5 persone e include un cluster digitale da 12,3 pollici oltre alla piattaforma di infotainment di nuova generazione Athena 2.0 che include la compatibilità con Apple Car Play oltre che con Android Auto. Da segnalare anche il supporto alla tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), che permette al veicolo di alimentare utensili e attrezzature sfruttando l’energia custodita nel pacco batterie. Per quanto riguarda la ricarica rapida, in corrente continua, è possibile passare dal 10% all’80% in appena 36 minuti, ricorrendo a colonnine da 300 kW. Con colonnine da 100 kW, invece, servono 46 minuti. Per una carica completa in modalità AC trifase da 11 kW sono necessarie 10,2 ore.

I prezzi

KGM Torres EVT arriva in Italia con tre diversi allestimenti. La versione di lancio è la Black Edge – 1° Edition, disponibile in due colorazioni e dotata di trazione anteriore. Il prezzo di partenza è di 42.100 euro. Successivamente saranno disponibili le altre due varianti. L’offerta del pick-up include, infatti, la versione Style con trazione integrale che costa 39.900 euro. A completare l’offerta troviamo la K-Line, sempre con trazione integrale, che va ad arricchire la dotazione di serie con un prezzo di 43.750 euro. Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa. L’intera gamma viene proposta con 7 anni (oppure 150.000 chilometri) di garanzia e assistenza stradale, mentre la garanzia sulla batteria è di 10 anni (oppure ben 1.000.000 chilometri). Per tutti i dettagli in merito al nuovo modello è possibile consultare il sito ufficiale di KGM Italia oppure recarsi in una concessionaria autorizzata.

Luca Ronconi, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director KGM Italia, ha utilizzato queste parole per “presentare” il nuovo modello alla clientela italiana: