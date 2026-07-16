Citycar, B-SUV, berline compatte e C-SUV: i modelli elettrici che offrono il miglior rapporto tra prezzo, autonomia e dotazione nel 2026

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa MG Le elettriche più convenienti del 2026 segmento per segmento

Bastano meno di 19.000 euro per portare a casa un’auto elettrica nuova di fabbrica. Fino a pochi anni fa sembrava un obiettivo irraggiungibile, oggi è realtà, e il merito va distribuito tra la pressione dei costruttori cinesi, la maturità delle piattaforme elettriche e una concorrenza sempre più agguerrita che ha spinto verso il basso i prezzi di listino in tutti i segmenti.

Detto questo, l’auto elettrica ha ancora senso soprattutto per un profilo specifico di acquirente. Chi percorre tragitti brevi e ripetitivi, chi può ricaricare a casa o in ufficio, chi vive in città o nelle sue immediate vicinanze, per queste persone un’elettrica economica può trasformarsi in un risparmio concreto sul medio periodo. Per chi invece affronta lunghi trasferimenti autostradali ogni settimana, l’elettrico rimane ancora un’opzione da valutare con molta attenzione, indipendentemente dal prezzo d’acquisto. Fatte le dovute premesse, ecco i modelli più convenienti del 2026, divisi per segmento.

Citycar

La Dacia Spring è il simbolo dell’elettrico accessibile. Non è cambiata in modo radicale dalla sua comparsa sul mercato, ma non ne aveva bisogno: il progetto era già centrato fin dall’inizio su un concetto semplice e difficilmente migliorabile. Con un prezzo di partenza di 18.700 euro la Spring resta la porta d’ingresso più economica al mondo delle zero emissioni, e lo fa seguendo la stessa filosofia che ha reso Dacia un marchio amatissimo in Europa: niente fronzoli, niente pretese, tutto il necessario.

Le dimensioni compatte la rendono perfetta per il traffico cittadino e il peso contenuto aiuta a ottimizzare i consumi reali, che in città si mantengono decisamente bassi. L’autonomia non è il suo punto di forza in assoluto, ma per un uso urbano quotidiano è più che sufficiente. Chi si aspetta di portarla in autostrada sistematicamente farebbe meglio a guardare altrove.

La grande concorrenza si chiama Leapmotor T03, disponibile sempre a 18.900 euro: la citycar cinese distribuita attraverso la rete Stellantis ha rapidamente guadagnato terreno grazie a una dotazione tecnologica sorprendente per il prezzo richiesto, battendo persino la Spring nelle classifiche di vendita mensili in Italia per diversi mesi consecutivi. Da non trascurare nemmeno la DR 1.0 EV, anch’essa da 18.900 euro, che punta su semplicità e accessibilità con una proposta pensata per l’uso urbano più elementare.

B-SUV

La Citroen e-C3 ha fatto qualcosa che nel mercato elettrico europeo non era banale: ha portato una vera utilitaria a zero emissioni in una fascia di prezzo accessibile, senza sacrificare comfort e abitabilità sull’altare del contenimento dei costi. A partire da 20.490 euro, la francese si posiziona in una zona di mercato dove fino a poco fa non c’era praticamente nulla di europeo.

Il punto di forza è quello che Citroen ha sempre saputo fare meglio: il comfort di marcia. Le sospensioni morbide, i sedili ben imbottiti e una calibrazione dell’assetto che preferisce il relax alla sportività rendono la e-C3 un’auto piacevole da guidare anche su fondi irregolari. Le linee esterne, più robuste e quasi da piccolo crossover, aggiungono una personalità visiva che la distingue nettamente dalle citycar tradizionali.

L’autonomia dichiarata si attesta intorno ai 320 km nel ciclo WLTP, una cifra che la rende utilizzabile non solo in città ma anche per spostamenti extraurbani di media distanza. Per chi vuole qualcosa di europeo, connesso e che costi intorno ai 20.000 euro, la e-C3 rimane il riferimento del segmento.

Berline compatte

La MG4 EV Urban è la prova che il prezzo aggressivo non deve necessariamente accompagnarsi a compromessi evidenti sulla qualità. A 21.990 euro, questa berlina compatta offre qualcosa che le auto meno costose non possono dare: una piattaforma sviluppata specificamente per l’elettrico, con distribuzione dei pesi equilibrata e un comportamento stradale sorprendentemente dinamico per una vettura di questa fascia.

La versione Urban è quella d’accesso alla gamma MG4, ma non si percepisce come tale una volta a bordo. L’interno è moderno, con schermi di dimensioni generose e una grafica che non sfigura rispetto a prodotti ben più costosi, alla fine a livello tecnologico e digitale la Cina guida il mercato, e si vede. L’autonomia nella configurazione base si attesta attorno ai 350 km WLTP, una cifra che la rende genuinamente versatile, non solo cittadina.

Tutti i vantaggi della trazione elettrica emergono quando si parla di guida, dove la MG4 risulta scattante, reattiva e trasmette una certa piacevolezza che non ti aspetti da un prodotto cinese di questa fascia di prezzo. MG sta costruendo la propria reputazione europea mattone dopo mattone, e la MG4 ne è il caso di scuola più convincente, ma non l’unico. Non a caso resta tra le berline elettriche più vendute in Europa nel segmento delle compatte accessibili.

C-SUV

Restando in casa MG, il salto verso il segmento superiore porta direttamente all’MGS5 EV, proposto a partire da 27.490 euro, un prezzo che fa un certo effetto se si considera che si tratta di un C-SUV a zero emissioni, categoria dove i competitor europei raramente scendono sotto i 35.000 euro.

L’MGS5 EV è costruito su una piattaforma dedicata all’elettrico che permette un abitacolo generoso, con un bagagliaio superiore ai 450 litri e spazio abbondante per chi siede dietro. Le dimensioni esterne sono quelle tipiche del segmento C, con una lunghezza attorno ai 4,6 metri, ma l’utilizzo intelligente dello spazio garantisce una fruibilità pratica che va oltre quanto ci si aspetterebbe. L’autonomia dichiarata supera i 400 km nel ciclo WLTP, con opzioni di ricarica rapida che permettono di recuperare buona parte della batteria in tempi contenuti.

L’estetica è più convenzionale rispetto alla MG4, con linee da SUV classico che non cercano la provocazione ma puntano sulla rassicurazione, un approccio che funziona bene in una fascia di mercato dove l’acquirente tipo cerca solidità e spazio, più che sportività. La dotazione di sicurezza e infotainment è ricca e semplice nella scelta già dall’allestimento base, con elementi che in altri contesti sarebbero optional a pagamento.

A questo prezzo, l’MGS5 EV non ha rivali diretti nel segmento europeo. La domanda che molti si pongono riguarda la tenuta nel tempo e il valore residuo, domande legittime per un marchio ancora in fase di consolidamento in Europa, ma che le prime esperienze degli utenti sembrano rispondere in modo sempre più positivo. Se il prezzo è la variabile principale nella vostra decisione, difficilmente troverete di meglio nel segmento C.