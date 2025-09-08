Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Tesla Tesla guida il mercato delle elettriche ad agosto 2025

Le auto elettriche hanno registrato un buon mese di agosto 2025 in Italia. In totale, infatti, sono state immatricolate 3.306 unità di vetture a zero emissioni con un incremento del 26,9% su base annua (mentre il mercato è calato del 2,7%) e con una quota di mercato del 4,9% (in crescita di 1,2 punti). Anche nel parziale annuo si registrano buoni dati con 54.059 unità immatricolate (+28,7% a fronte di un mercato che cala del 4,1%) e con un market share del 5,2% (in crescita di 1,4 punti). Di seguito andremo ad analizzare quali sono state le auto elettriche più vendute in Italia.

Le più vendute

La Top 10 del mese di agosto 2025 per il mercato italiano delle auto elettriche si apre con l’Audi Q6 (113 unità immatricolate) che occupa la decima posizione. Al nono posto, invece, c’è spazio per la Ford Puma (127) che precede la Hyundai Inster (138). Settima posizione per la BMW iX1 (140) a cui segue la Volvo EX30 (152). Nelle prime posizioni troviamo la BYD Dolphin Surf, al quinto posto con un totale di 154 unità immatricolate. Quarta piazza per la Leapmotor T03, che si ferma a 161 unità immatricolate.

Da segnalare in classifica anche la Fiat Grande Panda, terza con 169 unità. Al vertice della classifica delle auto elettriche più vendute in Italia troviamo Tesla, che occupa le prime due posizioni: la Model Y si piazza seconda con 182 unità vendute (lo scorso anno furono 376 unità), mentre la Model 3 prima, con 234 immatricolazioni. Per l’azienda americana si tratta di una conferma rispetto al trend degli ultimi mesi: nonostante una riduzione della quota di mercato, le sue elettriche continuano a guidare saldamente il mercato delle quattro ruote nel nostro Paese. Per uno sguardo più esteso sul mercato, andando a considerare anche altri segmenti di mercato, vi rimandiamo all’articolo sulle auto più vendute in Italia ad agosto 2025.

La classifica del 2025 dopo 8 mesi

Per valutare bene gli equilibri di forza del mercato delle auto elettriche in Italia è utile analizzare anche la classifica nel parziale annuo (gennaio – agosto 2025). Anche in questo caso, ad aprire la Top 10 c’è Audi che si posiziona al decimo posto con l’Audi Q4, modello che ha totalizzato 1.178 unità immatricolate. Completano la prima parte della Top 10 la Volvo EX30 (1.338), la Renault 5 (1.483), la Leapmotor T03 (1.690) e la Jeep Avenger (1.842), modello che con la sua gamma articolata ha conquistato il titolo di B-SUV più venduto. In Top 5, invece, troviamo la BMW iX1, che ha raggiunto 1.951 unità immatricolate, e poi la Dacia Spring, quarta con 2.834 unità. Sul podio c’è la Citreon C3, con 3.093 unità.

Anche in questo caso, a guidare il mercato è Tesla: la Model Y, infatti, ha raggiunto un totale di 3.474 unità immatricolate (lo scorso anno erano 5.320 unità) e viene preceduta dalla Model 3, con 3.847 unità (in netto calo rispetto alle 5.570 unità dello scorso anno). Nonostante il segno meno, però, Tesla si conferma leader del mercato delle elettriche ed è anche l’unico brand che riesce a piazzare due modelli in Top 10. Estendendo l’analisi ai Gruppi, anche Renault e Stellantis sono riusciti a entrare con più modelli nella classifica delle auto elettriche più vendute in Italia.