La Polestar 3 ha portato a casa un importante record. In particolare il SUV elettrico si è distinto per la sua incredibile autonomia che ha superato i 930 km di percorrenza

Record per Polestar: autonomia da Guinness

Festa grande in casa Polestar dove è arrivato un importante riconoscimento. La Polestar 3, il SUV elettrico del costruttore svedese di proprietà di Volvo, infatti, ha portato a casa il Guinness World Record per il viaggio più lungo percorso da una vettura elettrica di questo segmento con una sola carica. Complessivamente il veicolo in questione ha percorso 935,44 km (581,3 miglia). La versione scelta per questa importante prova è stata la Long Range Single Motor, lanciata di recente.

Per completare questo record, la Polestar 3 ha impiegato 22 ore e 57 minuti. La prova è stata svolta in condizioni metereologiche miste, tra cui anche la pioggia. L’auto in questione ha raggiunto un’efficienza di 12,1 kWh/100 km (19,5 kWh/100 miglia). Per quanto concerne i piloti scelti, sono stati: Sam Clarke, Kevin Booker e Richard Parker, che si sono dati il cambio ogni 3 ore, così da mantenere sempre costante l’attenzione.

Numeri da record

La vettura ha raggiunto il suo valore WLTP di 706 km (438 miglia), con ancora il 20% di carica residua ed è riuscita a percorrere ulteriori 12,8 km (8 miglia) dopo che l’indicatore aveva mostrato lo 0% di batteria. In ogni caso la Polestar 3 ha raggiunto una stazione di ricarica prima di fermarsi definitivamente.

Grande soddisfazione in casa Polestar, con il CEO Michael Lohscheller, che a margine della prova ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di annunciare che la famiglia Polestar ha un detentore di un record mondiale! Questo Guinness World Record ufficiale per l’autonomia è un’ulteriore prova che la Polestar 3 sta definendo nuovi standard. Continueremo a spingere oltre i confini della tecnologia e delle prestazioni elettriche”.

A fargli eco ci ha poi pensato anche l’Amministratore Delegato di Polestar UK, Matt Galvin, che ha sottolineato in maniera particolare come oggi le auto elettriche non siano più legate ai vecchi preconcetti di scarsa autonomia. In fondo proprio la durata delle batterie delle BEV sono una delle tante preoccupazioni dei clienti che ancora frenano su questa tecnologia.

Per giudicare questo SUV di serie a nome del Guinness World Records è stata presente la giudice Paulina Sapinska, e Webfleet ha fornito filmati video, letture del contachilometri, letture GPS e dati sul livello della batteria. Per effettuare il tentativo, Polestar fa sapere, che non sono state effettuate modifiche sulla vettura. In particolare l’auto in questione montava cerchi standard da 20 pollici con pneumatici Michelin Sport 4 EV di serie. Il tentativo è stato supportato dall’AA. Insomma una prova sicuramente incoraggiante che dà ulteriore spinta all’elettrico.

Speranze e preoccupazioni per il futuro

Proprio questo tipo di tecnologia è stata di recente al centro delle discussioni portate avanti dal presidente del Cda di Mercedes-Benz, Ola Kallenius, che ha lanciato un grido d’allarme per tutto il comparto automobilistico europeo. L’elettrico, infatti, pur progredendo come tecnologia, continua a non riscontrare, ancora, un alto gradimento da parte del pubblico. I numeri di vendita sono esigui e c’è la paura che con l’addio all’endotermico fissato per il 2035 possa arrivare un definitivo crollo del mercato. Dimostrazioni di forza come quella mostrata da Polestar però possono sicuramente aiutare l’intero comparto a mettersi maggiormente in luce davanti ad una clientela troppo spesso frenata anche, tra le altre cose, da una certa disinformazione che serpeggia nel Vecchio continente.