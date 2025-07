Una gara in salita si è conclusa con un record: la nuova Porsche Cayenne Electric ha mostrato tutte le sue capacità, in attesa del debutto ufficiale in pubblico

Ufficio Stampa Porsche La Porsche Cayenne Electric record è pronta al debutto

Il debutto ufficiale della Nuova Porsche Cayenne Electric è sempre più vicino. Il modello rappresenta un’evoluzione a zero emissioni del SUV che, da diversi anni, è un vero e proprio simbolo della gamma del costruttore tedesco. Si tratta di un progetto chiave per il programma di elettrificazione di Porsche, che punta a conquistare la clientela con un modello in grado di offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Una conferma in tal senso arriva da un test eseguito da Porsche con un prototipo del suo nuovo SUV elettrico che è riuscito a conquistare un record inaspettato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un record davvero inaspettato

La nuova Porsche Cayenne Electric (con un prototipo camuffato in attesa del debutto ufficiale) è stata messa alla prova in un test effettuato lungo il percorso della tradizionale gara di montagna Shelsley Walsh, che si disputa dal 1905. Si tratta di un percorso in salita, con alcuni tratti che arrivano a una pendenza del 16,7%. Il percorso, lungo 914 metri, presenta anche alcune strettoie dove la carreggiata si riduce ad appena tre metri e mezzo.

Per un SUV, quindi, è necessaria la massima precisione, oltre che tanta potenza, per far bene in questa gara. Il test che ha visto protagonista la Porsche Cayenne Electric guidata da Gabriela Jílková, pilota di simulazione e sviluppo per il team TAG Heuer Porsche di Formula E, si è concluso con successo. Il SUV ha migliorato di oltre quattro secondi il record della categoria SUV con un tempo di 31,38 secondi.

Interessante anche il dato relativo allo scatto: il primo punto di rilevamento, dopo 18,3 metri, è stato raggiunto in appena 1,94 secondi. Un risultato di questo tipo, in precedenza, era stato raggiunto solo da auto da corsa e non certo da un SUV di grandi dimensioni come la Cayenne. Le premesse, quindi, sono ottime.

Il nuovo modello di Porsche si conferma veloce e maneggevole. Jílková ha commentato: “Il percorso è impegnativo e non ammette errori. Non ci sono zone di sicurezza e lo spazio per gli interventi correttivi è limitato. Ma il telaio attivo conferisce alla nuova Cayenne un’enorme stabilità e precisione. L’auto ha sempre trasmesso una sensazione di assoluta padronanza”.

Ora la presentazione in pubblico

Dopo il successo nel test, Porsche si prepara a mostrare in pubblico la sua nuova Cayenne Electric. L’appuntamento scelto dalla Casa tedesca è imminente. Dopo il record ottenuto a Shelsley Walsh, infatti, un prototipo del nuovo SUV a zero emissioni sarà mostrato in pubblico in occasione del Festival of Speed di Goodwood, in programma tra il 10 e il 13 luglio 2025. Nel corso dell’evento ci sarà il debutto in pubblico anche dell’ultima supercar di Aston Martin.

Per gli appassionati ci sarà, quindi, la possibilità di ammirare da vicino il nuovo modello di Porsche. Ricordiamo che la nuova elettrica affiancherà e non sostituirà la versione con motore termico della Cayenne, destinata a restare sul mercato almeno fino al prossimo 2030, sfruttando anche l’elettrificazione per contenere i consumi e, soprattutto, le emissioni. Per i prezzi dell’elettrica bisognerà attendere: di certo si partirà su cifre superiori al listino prezzi dell’attuale Porsche Cayenne.