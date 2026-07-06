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Ufficio Stampa Stellantis Come Opel Grandland Electric combatte il caldo e salva autonomia

Chi ha un’auto elettrica lo sa già, ma chi arriva dal termico spesso lo scopre con una certa sorpresa: salire a bordo di una elettrica dopo ore al sole può essere un’esperienza completamente diversa da quella che ci si aspetterebbe. Si chiama precondizionamento, ed è la capacità di climatizzare l’abitacolo ancora prima di mettere piede in macchina.

Non è solo una questione di comfort, però. Il precondizionamento come quello della Grandland Electric lavora anche sulla batteria, con effetti concreti su autonomia, velocità di ricarica e durata dell’accumulatore nel tempo. Un sistema tutt’altro che banale, soprattutto in estate, quando le temperature possono diventare un vero fattore critico nella gestione di un’elettrica.

Nessun caldo iniziale

Attraverso l’app dedicata di Opel, il conducente può impostare la temperatura desiderata in anticipo rispetto alla partenza. Il climatizzatore si attiva da solo, porta l’abitacolo alle condizioni desiderate e, quando arriva il momento di mettersi in marcia, tutto è già pronto. Entrare in un’auto fresca quando fuori ci sono 37 gradi non è un lusso, è semplicemente il modo in cui la mobilità elettrica può migliorare concretamente la vita quotidiana.

La stessa funzione torna utile anche in inverno, ovviamente con il segno invertito: abitacolo riscaldato, brina già sciolta dai cristalli, mani che non si congelano sul volante già ai primi metri. E sempre senza consumare energia dalla batteria, perché quando l’auto è collegata alla rete è quella a fornire l’energia necessaria per la climatizzazione, lasciando la batteria intatta per la guida.

Risparmio di energia

Quando le temperature salgono (o scendono) oltre certi limiti, le celle agli ioni di litio non lavorano nelle condizioni ottimali. Producono meno energia, la cedono con meno efficienza e faticano ad accettare alte potenze in ricarica, allungando i tempi alla colonnina.

La soluzione è portare la batteria alla temperatura di lavoro ideale prima della partenza, usando energia dalla rete anziché dall’accumulatore. Il risultato è duplice: da un lato l’autonomia disponibile per la guida non viene intaccata dal lavoro termico del sistema, dall’altro la batteria è già nelle condizioni migliori per esprimere le proprie prestazioni sin dai primi chilometri. In inverno il vantaggio è ancora più evidente. Una batteria fredda può perdere percentuali significative di autonomia rispetto ai valori dichiarati, e la fase di preriscaldamento permette di recuperare gran parte di quella differenza.

Sul fronte ricarica, poi, la Grandland Electric aggiunge una funzione che lavora in background senza bisogno di intervento manuale: se nel navigatore viene impostata una colonnina come destinazione, il sistema inizia automaticamente a portare la batteria alla temperatura ideale durante il percorso. L’arrivo alla stazione con l’accumulatore già pronto significa poter sfruttare la massima potenza disponibile fin da subito, riducendo i tempi di sosta in modo sensibile.

Un vantaggio tutto elettrico

Si discute molto di ricarica, di autonomia, di infrastrutture, e relativamente poco di tutto quello che l’elettrico permette di fare con la propria vettura quando è ancora ferma in garage o in un parcheggio. Quello della Grandland Electric è un esempio evidente: un sistema intelligente che gestisce la gestione termica della batteria in un unico processo coordinato, con benefici che vanno dal comfort immediato fino alla longevità dell’accumulatore nel lungo periodo. Mantenere le celle in un range termico corretto riduce lo stress sui materiali interni e rallenta il naturale degrado della capacità nel tempo.