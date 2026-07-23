Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Land Rover Prime immagini Range Rover elettrica GT

A Gaydon è spuntato il quinto membro della famiglia Range Rover: un grand tourer pronto a sfidare BMW X6 e Mercedes-Benz GLE Coupé. Il marchio britannico ha deciso di lanciarsi nella mischia dei fastback a ruote alte con un nuovo concept che inizialmente arriverà in versione full electric, sebbene in seguito è prevista una variante ibrida. Per ora il costruttore ha solo diffuso delle immagini del veicolo camuffato.

Le informazioni per ora sono poche ma quello che è certo è che la produzione avverrà a Halewood, nel Regno Unito. La carrozzeria a due volumi e a quattro porte, caratterizzata da una coda spiovente, è più bassa rispetto alle sorelle maggiori della gamma. I tecnici si sono concentrati nella creazione di una silhouette sportiva con un lunotto fortemente inclinato, un elemento di design che piacerà a coloro che amano lo stile delle coupé a quattro porte.

Formula grand tourer

La nuova Range Rover punterà sulla versatilità nei lunghi spostamenti, unendo performance top a un abitacolo minimalista. Gli interni integrano soluzioni tecnologiche in una architettura moderna, con una nuova configurazione sobria, con uno schermo singolo associato a un display davanti al guidatore, in sostituzione del tradizionale quadro strumenti. Spicca una selezione di materiali di pregio, avvolti da elementi tattili e architettonici, che vanno a integrare gli altoparlanti. Trattandosi di un’auto di rottura rispetto alla tradizione RR, si andrà a proporre un abitacolo che diventerà un’oasi lucente per una esperienza a bordo volta a limitare disturbi visivi e acustici.

Le Range Rover GT, nei primi test, sono state coperte da una livrea mimetica che non ci permette di esprimere un giudizio definitivo sulla silhouette. Il design filante vanta proporzioni da coupé che potrebbero favorire l’abitabilità in un ambiente ispirato al design d’interni contemporaneo. L’obiettivo è quello di differenziarsi in un mercato sempre più variegato con tecnologie inedite, materiali all’avanguardia, sofisticati e tattili, aprendo nuovi scenari per il costruttore britannico.

Nuovo corso

I prototipi con livrea camouflage sono stati realizzati su misura dalle squadre creative del brand britannico. Ispirata al paesaggio che circonda Gaydon, sede dei team creative and engineering di Range Rover, la livrea presenta i contorni topografici locali come base per un motivo dorato fluido che strizza l’occhio agli amanti delle GT. Martin Limpert, Managing Director Range Rover, ha annunciato:

“Range Rover GT ridefinirà il segmento grand touring, capace di offrire il fascino, le proporzioni e la raffinatezza nei lunghi viaggi, tipici di una GT di grande eleganza, uniti a doti che nessuna GT convenzionale può eguagliare. Negli ultimi anni abbiamo lavorato con assoluta dedizione sui fondamenti della formula GT, reinterpretandola in modo sofisticato e inconfondibilmente Range Rover. Il risultato è la Range Rover che più si avvicina all’essenza di una gran turismo, senza rinunciare alla straordinaria versatilità che da sempre contraddistingue il brand. Un risultato reso possibile dalla nostra architettura elettrificata EMA – che completa la gamma attuale di motorizzazioni per rispondere a ogni esigenza del cliente. Il suo equilibrio tra prestazioni EV immediate e naturali, raffinatezza di prima classe nei lunghi viaggi e capacità all‑terrain è totalmente Range Rover; mentre il suo avvolgente abitacolo anticipa la nostra visione di un grand tourer moderno”.

La Range Rover GT verrà proposta inizialmente con un pacco batteria sotto al cofano. La scarse vendite della Jaguar con il SUV 100% elettrico I-Pace dovrebbero invitare il Gruppo ad avere un approccio prudente. L’animo da gran turismo, impregnato di versatilità e modernità, dovrebbe concretizzarsi in un debutto previsto entro il prossimo anno. Performance e prezzi per ora sono top secret, ma maggiori informazioni arriveranno solo nei prossimi mesi.