Anteprima mondiale, la Renault 4 versione ‘crossover da spiaggia’ al Roland Garros

Giornalista pubblicista, è attivo nel mondo digital dal 2005, spinto prima dalla passione nel raccontare gli eventi sportivi poi da quella per l'automotive e dalle sue evoluzioni verso un futuro sempre più sostenibile.

Renault

Renault svela una nuova versione di Renault 4 in occasione dell’edizione 2026 del torneo di tennis di Roland-Garros: Renault 4 JP4x4 Concept. La Casa francese torna a reinterpretare l’iconica Renault 4 con una proposta decisamente fuori dagli schemi: una crossover elettrica dallo spirito libero, ispirata alle storiche versioni Plein Air e JP4 degli anni Settanta e Ottanta. Il risultato è una moderna beach buggy a zero emissioni, pensata per il tempo libero e per chi cerca un’auto capace di unire design, avventura e lifestyle.

Una Renault 4 “open air” dal look pop

La Renault 4 JP4x4 Concept colpisce subito per il suo stile anticonvenzionale. La carrozzeria aperta, priva di capote, è caratterizzata da un tetto traforato che contribuisce alla rigidità strutturale, mentre il portellone posteriore si abbassa come quello di un pick-up, facilitando il carico di attrezzature sportive e oggetti da viaggio. A rendere ancora più distintiva questa concept è il contrasto cromatico tra il Verde Smeraldo perlato della carrozzeria e gli interni arancioni, una combinazione dal forte impatto visivo che richiama l’estetica pop delle Renault 4 storiche. Non mancano dettagli lifestyle come la tavola da surf fissata sul tetto e gli skateboard sistemati nel vano posteriore, chiaro richiamo al mondo outdoor e alle vacanze estive.

Interni rétro-futuristici

L’abitacolo mescola richiami vintage e soluzioni moderne. I sedili avvolgenti reinterpretano i celebri “sedili a petalo” Renault degli anni Settanta, con rivestimenti in tessuto tecnico dal look sportivo. Anche plancia e pannelli porta sono rifiniti in tessuto, mentre una nuova console centrale flottante contribuisce a creare un ambiente arioso ma robusto. Non manca nemmeno una maniglia lato passeggero pensata per affrontare percorsi più impegnativi, sottolineando il carattere avventuroso della vettura.

Secondo Jean-Philippe Salar, Direttore Design Avanzato Renault, la JP4x4 Concept è stata progettata “senza confini tra esterno e abitacolo”, con l’obiettivo di recuperare quello spirito di libertà tipico degli anni Sessanta e Settanta, reinterpretandolo in chiave contemporanea.

Trazione integrale elettrica per sabbia e sterrati

La vera novità della Renault 4 JP4x4 Concept è però sotto la carrozzeria. Basata sulla piattaforma della Renault 4 Savane 4×4 Concept, questa show car introduce un secondo motore elettrico sul retrotreno, ottenendo così una trazione integrale sempre disponibile. La vettura guadagna inoltre 15 mm di altezza da terra rispetto alla Renault 4 E-Tech Electric di serie, carreggiate allargate e pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ da 225/55 montati su cerchi specifici da 18 pollici.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la Renault 4 in una compatta elettrica capace di affrontare con disinvoltura sabbia, sterrati e terreni sconnessi, ampliando ulteriormente le potenzialità della piattaforma AmpR Small dedicata ai modelli elettrici di segmento B.