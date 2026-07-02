Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Renault Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud: caratteristiche funzione One Pedal

Renault sta contrastando la concorrenza europea e asiatica con vetture che uniscono passato, presente e futuro in concetti stilistici distintivi. Renault non ha solo riportato in auge l’effetto nostalgia, ma ha lanciato soluzioni tecniche all’avanguardia. Saliamo a bordo della nuova 4 E-Tech Electric Plein Sud per scoprire la funzione One Pedal.

Il B-SUV elettrico è nato con una spiccata vocazione alla versatilità, all’adattabilità per rispondere alle esigenze di una clientela variegata. La vettura invita ad affrontare lunghi viaggi in un formato di 4,14 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,55 metri di altezza. L’abitabilità è uno dei punti di forza del modello a ruote alte che non teme le strade non asfaltate. Sull’auto è presente l’avanzato sistema antislittamento Extended Grip per avventurarsi sui terreni più impervi, con un pacchetto completato da pneumatici quattro stagioni e a due nuove modalità accessibili dai settaggi Multi-Sense: Snow e All-terrain.

Affidabile e funzionale

La coppia è gestita elettronicamente in base all’aderenza della strada e alle informazioni fornite dall’ESP. Le modalità si regolano in base ai seguenti range di velocità: Snow: meno coppia nel range da 0 a 50 km/h; All-terrain: più coppia nel range da 0 a 80 km/h, con una piena trazione in caso di slittamento delle ruote anteriori. Tutte le Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud, in versione Techno o Iconic, vantano la funzione One Pedal.

L’auto a ruote alta francese presenta una quarta modalità di frenata rigenerativa che si attiva, come le prime tre, con le levette al volante. La funzione consente la frenata rigenerativa staccando il piede dal pedale dell’acceleratore fino al completo arresto della vettura senza che il conducente debba spingere il pedale del freno. Si tratta di una comodità assoluta nei continui Stop & Go nel traffico quotidiano e nei parcheggi. In retromarcia la modalità si disattiva, consentendo di procedere lentamente e in modo fluido, usando solo il freno. La funzione si riattiva automaticamente andando a più di 12 km/h e si disattiva anche nella modalità Snow del sistema antislittamento avanzato Extended Grip.

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Sicurezza prima di tutto

Tra gli ADAS più avanzati spicca l’Active Driver Assist, che dà accesso alla guida autonoma di livello 2, associando l’Adaptive Cruise Control contestuale con funzione Stop & Go con il dispositivo di assistenza al mantenimento nella corsia. Comodissimo il pulsante My Safety Switch, situato a sinistra del volante, che consente al conducente di attivare o disattivare contemporaneamente, con un semplice gesto, le impostazioni preferite di almeno cinque ADAS.

Sono presenti gli immancabili Safety Score e Safety Coach (innovazione vincitrice del Premio dell’innovazione per la sicurezza stradale 2024). Safety Score studia i dati relativi a velocità, traiettoria e distanze di sicurezza, ma anche il livello di attenzione del conducente grazie alla telecamera interna che offre la possibilità di valutare il grado di stanchezza e distrazione durante i viaggi. Dopo gli spostamenti, il sistema presenta un Safety Score che crea un punteggio da 0 a 100, mentre Safety Coach trasmette dei consigli personalizzati per migliorare la guida. In caso di inattività del conducente c’è un altro dispositivo di assistenza alla guida dedicato alla sicurezza che diventa l’assistente di arresto d’emergenza per rallentare la vettura fino a fermarsi, ove possibile, completamente sulla strada.