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Ufficio Stampa Renault Una nuova versione per l'Italia

La Renault 4 E-Tech Electric rappresenta un elemento centrale della gamma della Casa francese, soprattutto per quanto riguarda il programma di elettrificazione. Ad arricchire l’offerta, con l’inizio del mese di maggio, si registra il debutto di una nuova versione.

Si tratta della Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud, modello che rappresenta un vero e proprio richiamo alla versione Plein Air dell’iconica Renault 4 originale, completamente decapottabile e priva di porte, tetto e portellone posteriore.

Questa nuova versione della vettura della Casa francese non si spinge agli estremi del modello originale ma riesce comunque a raccoglierne l’eredità, con un vero e proprio omaggio per chi ama viaggiare all’aria aperta, sfruttando un tetto apribile elettrico in tessuto.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo nuovo modello.

Per la guida all’aria aperta

La gamma della Renault 4 E-Tech Electric, dopo il debutto della variante Roland Garros, si arricchisce con l’arrivo della versione Plein Sud, ora disponibile anche in Italia. Il modello in questione può contare su un tetto in tessuto, con apertura elettrica su 92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza.

Sfruttando l’apertura elettrica, i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori hanno la possibilità di viaggiare all’aria aperta. La versione Plein Sud, come sottolineato da Renault nel suo comunicato ufficiale, rientrava nei progetti della Casa francese fin dall’avvio dello sviluppo.

Per questo motivo, il modello non ha richiesto particolari modifiche tecniche. Si tratta, piuttosto, di un’evoluzione naturale del modello, che rappresenta un richiamo a una delle vetture più iconiche di Renault.

Ricorrendo ad alcuni accorgimenti tecnici, come l’utilizzo di elementi strutturali in materiale plastico e non metallico e la scelta di deflettori per il rumore, la vettura risulta ottimizzata sia per il peso (un aspetto centrale per un’elettrica) che per la rumorosità durante la guida. Il tetto è attivabile tramite un apposito tasto oppure con comandi vocali.

Con l’arrivo della versione Plein Sud, inoltre, tutta la gamma della Renault 4 E-Tech Electric si arricchisce con l’arrivo di nuovi equipaggiamenti come il sistema di controllo avanzato del conducente, in grado di rilevare i segni di stanchezza e distrazione, e con l’assistente alla guida d’emergenza che interviene per fermare il veicolo nel caso in cui venga rilevata l’inattività del conducente (le mani non sono sul volante). Da segnalare anche che l’assistente di guida ecologica diventa predittivo ed è in grado di consigliare quando alzare il piede dall’acceleratore per risparmiare energia.

I prezzi

La nuova Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud arriva sul mercato italiano con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio da protagonista, nel suo segmento. A disposizione dei clienti c’è la possibilità di scegliere tra l’allestimento Techno, disponibile con un prezzo di partenza di 36.790 euro, e l’allestimento Iconic, ordinabile con un prezzo a partire da 38.970 euro. Per tutti i dettagli in merito al modello è possibile fare riferimento a una delle concessionarie di Renault.