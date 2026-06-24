Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault 4 E-Tech Plein Sud, la tecnologia non manca: Google è integrato

La nuova Renault 4 E-Tech Electric, in particolare nella sua versione Plein Sud, non è solo un tributo estetico a un’icona del passato, ma rappresenta un vero e proprio laboratorio tecnologico su ruote. Al centro di questa trasformazione c’è il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, una soluzione che ha ridefinito gli standard di fluidità e interazione all’interno del segmento delle compatte elettriche. Grazie a chip con potenza equivalente a quella degli smartphone di fascia alta, il sistema offre un’esperienza utente immediata, utilizzabile con la stessa naturalezza di un tablet attraverso comandi touch o vocali.

L’ecosistema Google e l’avvento di Gemini

L’integrazione nativa dei servizi Google permette alla Renault 4 di accedere a un ecosistema vastissimo. La navigazione è affidata a Google Maps, mentre il catalogo Google Play offre oltre 100 applicazioni ottimizzate per l’uso a bordo, tra cui piattaforme come Amazon Music, Vivaldi e Radioplayer.

Una delle novità più significative riguarda l’evoluzione dell’assistente vocale: a breve, l’attuale Google Assistant sarà sostituito tramite aggiornamento automatico da Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Gemini agirà come un vero assistente conversazionale, capace di sostenere dialoghi naturali, comprendere compiti complessi e persino cambiare lingua in modo fluido durante la conversazione.

Il copilota virtuale basato su ChatGPT

Ad affiancare l’utente in ogni fase del viaggio interviene Reno, un avatar dotato di una spiccata personalità che incarna la “tecnologia umanizzata” di Renault. Alimentato da ChatGPT 4.0 mini, Reno funge da esperto di bordo: può rispondere a domande di cultura generale o intervenire direttamente su funzioni del veicolo, come la programmazione della ricarica o l’apertura elettrica del tetto in tessuto della versione Plein Sud.

Reno è inoltre programmato per fornire risposte rapide alle 200 domande più frequenti poste dai clienti (ad esempio sul collegamento Bluetooth o la pressione degli pneumatici), estendendo la sua presenza anche all’esterno dell’auto tramite l’app per smartphone Hello Renault.

Viaggi sereni con l’Electric Route Planner

La connettività della Renault 4 si manifesta pienamente nella gestione dei viaggi a lungo raggio attraverso l’Electric Route Planner (ERP). Derivato da Google Maps, questo sistema pianifica l’itinerario ottimale tenendo conto in tempo reale dei consumi, dell’autonomia, della temperatura esterna e della disponibilità delle colonnine.

L’ERP è in grado di ricalcolare il percorso istantaneamente se il conducente cambia strada e si assicura che la batteria raggiunga la temperatura ideale prima di ogni sosta per massimizzare la velocità di ricarica.

Intrattenimento e offerta dati

Per supportare questa mole di servizi connessi, Renault ha introdotto una nuova offerta dati che include 2 Gb al mese per 3 anni (inclusi nei contratti con Mobilize Financial Services). Questo pacchetto garantisce circa 40 ore di musica in streaming o fino a 3 ore di video al mese su app come Prime Video o HBO Max. La sicurezza è un ulteriore beneficio di questa architettura: l’utilizzo delle app integrate direttamente nel sistema di infotainment permette di non utilizzare lo smartphone durante la guida, evitandone il surriscaldamento e riducendo le distrazioni.

Infine, la connettività si estende alla gestione energetica tramite le funzioni V2L (vehicle-to-load) e V2G (vehicle-to-grid). Attraverso il caricabatterie bidirezionale, l’utente può collegare dispositivi elettrici esterni o gestire da remoto la ricarica per ottimizzare i costi, rendendo la Renault 4 un elemento attivo e intelligente dell’ecosistema energetico domestico.