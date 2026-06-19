Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault 4 E-Tech Plein Sud, il crossover EV apre il tettino

Renault riporta in auge uno dei suoi nomi più leggendari, trasformando lo spirito versatile della storica “4L” in un manifesto della mobilità elettrica moderna. Con la versione Plein Sud, la Renault 4 E-Tech Electric non si limita a celebrare il passato, ma riaccende il desiderio di evasione tipico delle versioni decapottabili originali, come la Plein Air o la Sixties. Questa variante, ora disponibile agli ordini in Italia, è stata progettata fin dall’inizio per integrare un ampio tetto apribile in tessuto, offrendo una dimensione di piacere aumentato senza scendere a compromessi con la funzionalità quotidiana.

Un design carismatico

Il design della Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud conserva le proporzioni da crossover compatto che richiamano immediatamente il profilo della sua antenata: una lunghezza di 4,14 metri, un passo di 2,62 metri e una linea di cintura che trasuda robustezza. Il frontale è dominato dalla calandra luminosa e da uno sguardo tecnologico, completato da cerchi da 18 pollici che le conferiscono una postura solida.

Rispetto alla versione a tetto fisso, la Plein Sud presenta modifiche estetiche mirate: per massimizzare la superficie vetrata e la pulizia delle linee, le barre da tetto scompaiono e l’antenna viene integrata direttamente nel lunotto posteriore. Il risultato è un profilo ancora più fluido, dove il contrasto tra il colore della carrozzeria e il tessuto nero del tetto diventa l’elemento stilistico centrale. Nonostante la presenza del meccanismo elettrico, l’altezza complessiva rimane praticamente invariata, preservando l’abitabilità interna sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori.

Il tetto apribile

Il vero colpo da maestro di questa versione è il tetto in tessuto a comando elettrico. Con un’apertura di 92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza (circa un metro quadrato di superficie totale), Renault offre una delle aperture più ampie del segmento, garantendo anche a chi siede dietro una visuale libera verso il cielo. La tecnologia impiegata è frutto della collaborazione con partner esperti come Webasto e Haartz: il tetto è realizzato con materiali compositi anziché metallici, una scelta che ha permesso di contenere l’aumento di peso totale a soli 19 kg rispetto alla versione standard.

L’efficienza d’uso è massima: il tetto si apre o si chiude in circa 10 secondi, operazione attivabile tramite un pulsante interno o tramite il comando vocale dell’avatar Reno. È possibile azionare il meccanismo anche in movimento, fino a una velocità di 90 km/h. Per garantire il massimo comfort acustico, Renault ha inserito una fodera interna e un deflettore automatico che riduce drasticamente le turbolenze e i fruscii durante la guida a tetto aperto. A tetto chiuso, la differenza di rumorosità rispetto alla versione classica è di appena il 4%.

Versatilità e dotazioni

L’abitacolo mantiene la praticità della Renault 4. Il bagagliaio offre una capacità di 420 litri (di cui 44 sotto il pianale) e una soglia di carico particolarmente bassa (61 cm) che ne facilita l’utilizzo. La modularità è garantita dalla panchetta ripiegabile e dal sedile del passeggero anteriore abbattibile, che permette una lunghezza di carico fino a 2,20 metri.

Sotto il profilo tecnico, la versione Plein Sud è equipaggiata con un motore da 110 kW (150 CV) e una batteria da 52 kWh, che assicura un’autonomia WLTP fino a 392 km. La dotazione tecnologica è all’avanguardia con 28 sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui l’Active Driver Assist per la guida autonoma di livello 2 e la funzione One Pedal.

Listino prezzi

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud è proposta in due allestimenti principali: