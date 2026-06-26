Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Con l'Extended Grip nessuna strada fa paura alla Renault 4 E-Tech Plein Sud

La storia dell’automobile è costellata di modelli che hanno saputo rappresentare lo spirito del proprio tempo, ma pochi sono riusciti a incarnare il concetto di libertà come la mitica Renault 4. Oggi, quella “auto in blue jeans” che una volta era considerata lo strumento ideale per ogni tipo di esigenza, cede il passo alla sua discendente moderna: la Nuova Renault 4 E-Tech Electric. Nella sua versione Plein Sud, caratterizzata da un tetto apribile in tessuto che inonda l’abitacolo di luce, questa vettura non si limita a essere un raffinato SUV da città, ma si propone come una compagna fedele per chi desidera evadere verso orizzonti meno battuti.

La tecnologia per andare ovunque

La vera particolarità che distingue la Renault 4 E-Tech Electric nel panorama dei SUV compatti è la sua capacità di non fermarsi dove finisce l’asfalto. Nonostante la trazione sia 100% elettrica, la vettura è stata progettata per non porre limiti ai propri utenti. Per affrontare con disinvoltura anche i terreni più instabili e i sentieri impervi, la Renault 4 è dotata dell’avanzato sistema antislittamento Extended Grip.

Questo dispositivo, una rarità nel segmento, non lavora da solo: è infatti abbinato a pneumatici quattro stagioni che garantiscono il grip necessario in diverse condizioni climatiche. Attraverso i settaggi del sistema MULTI-SENSE, il conducente può attivare due modalità specifiche studiate per le sfide fuori strada:

Snow (Neve): attiva nel range di velocità tra 0 e 50 km/h, regola la coppia per gestire le partenze e la progressione su superfici scivolose;

attiva nel range di velocità tra 0 e 50 km/h, regola la coppia per gestire le partenze e la progressione su superfici scivolose; All-terrain (Tutto-terreno): operativa tra 0 e 80 km/h, questa funzione fornisce una coppia maggiore alle ruote anteriori, permettendo al veicolo di mantenere la trazione anche nel caso in cui una delle due ruote dovesse iniziare a slittare su fango o ghiaia.

Il sistema agisce elettronicamente sulla coppia motrice basandosi sulle informazioni fornite dall’ESP, ottimizzando la trazione in tempo reale. È interessante notare come la tecnologia sia talmente integrata da disattivare automaticamente la funzione One Pedal quando si entra in modalità Snow, proprio per garantire la massima fluidità di manovra su fondi a bassa aderenza.

Agilità e comfort: un equilibrio perfetto

La versatilità della Renault 4 Plein Sud poggia su solide basi tecniche. La piattaforma RGEV small e l’adozione di un raffinato retrotreno multilink assicurano un comportamento dinamico eccellente. Questa architettura non solo favorisce l’agilità nelle curve strette dei percorsi collinari, ma garantisce anche un comfort di alto livello riducendo le turbolenze, fattore essenziale quando si viaggia con il tetto aperto.

Con una altezza libera dal suolo di 181 mm, la Renault 4 si muove con sicurezza sopra le asperità del terreno, offrendo al contempo una capacità di traino fino a 750 kg, ideale per chi vive il weekend in modo attivo portando con sé rimorchi o attrezzature sportive.

Plein Sud: il piacere di viaggiare all’aria aperta

Mentre il sistema Extended Grip si occupa della motricità, il tetto Plein Sud si occupa delle emozioni. Con un’apertura elettrica da record (92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza), il tetto in tessuto nero permette a tutti i passeggeri, inclusi quelli posteriori, di godere di una sensazione di libertà impareggiabile. Il meccanismo è stato ottimizzato per aprirsi o chiudersi in soli 10 secondi, anche in movimento fino a 90 km/h, permettendo di reagire prontamente a un improvviso scroscio di pioggia durante un’escursione.

Sotto il profilo delle prestazioni, la Renault 4 Plein Sud non accetta compromessi: il motore da 110 kW (150 CV) garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi, mentre la batteria da 52 kWh assicura un’autonomia WLTP fino a 392 km, rendendo possibili anche le gite fuori porta più ambiziose. Con l’integrazione di 28 dispositivi ADAS e dei servizi Google aggiornati, la sicurezza e la connettività restano ai vertici della categoria, confermando che la semplicità della “4L” originale è tornata in una veste tecnologica, moderna e incredibilmente capace.