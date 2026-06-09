Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Il B-SUV francese aggiunge la capote retrattile

Un tuffo in un mare di nostalgia, come quello dei mitici anni ’60. Un tempo di rivoluzioni, non solo sociali, ma anche su quattro ruote. Nel 1968 Renault lancia la sua prima R4 Plein Air, un’audace “spiaggina” per vivere la vita col vento tra i capelli, senza l’assillo e il peso di montanti, sportelli e tetto sopra la testa. Una antagonista della mitica Mehari di Citroen. Oggi, a distanza di oltre cinquant’anni la moderna ed elettrica Renault 4 E-Tech propone la sua variante Plein Sud, che riprende il concetto di leggerezza e spensieratezza del passato per confezionare un prodotto affascinante e sfizioso, da guidare con il tettino in tela abbassato tutto l’anno. Cielo permettendo. L’abbiamo provata sulle strade del sud della Spagna, vicino a Barcellona.

Design esterno

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud mantiene intatto il fascino della versione a tetto fisso, con una lunghezza di 4,14 metri e un passo di 2,62 metri che ne definiscono le proporzioni da crossover urbano. Il design è un omaggio continuo alla “4L” delle origini: ritroviamo la calandra luminosa, il profilo riconoscibile e i cerchi da 18 pollici che conferiscono una presenza solida su strada.

La vera novità è rappresentata dal tetto apribile in tessuto nero, un elemento di design che ridefinisce il profilo della vettura. Per massimizzare la superficie di apertura, le barre da tetto sono state rimosse, mentre l’antenna è stata integrata nel lunotto posteriore. Nonostante l’aggiunta del meccanismo elettrico, l’altezza complessiva rimane pressoché invariata (1,55 metri), a dimostrazione di come il veicolo sia stato progettato fin dall’inizio per ospitare questa versione. La gamma colori è vastissima, con ben 11 tinte per l’allestimento Techno e 7 per la versione Iconic, permettendo una personalizzazione profonda, sebbene nella versione Plein Sud non siano applicabili i motivi decorativi su tetto e cofano.

Il tetto “Plein Sud”

La pietra d’angolo di questa versione è il tetto in tessuto sviluppato con i partner Webasto e Haartz. Con un’apertura di 92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza, Renault offre la più ampia superficie di luce del segmento, garantendo a tutti i passeggeri (anche quelli posteriori) un’impareggiabile sensazione di viaggio all’aria aperta.

L’efficienza del sistema è sorprendente: il tetto si apre e si chiude elettricamente in soli 10 secondi, un tempo record che permette di reagire prontamente a un improvviso temporale o a una schiarita. L’operazione può essere effettuata tramite un pulsante sulla plafoniera, tramite la chiave o addirittura tramite comando vocale interagendo con l’avatar Reno. È possibile azionare il tetto anche con l’auto in movimento fino a una velocità di 90 km/h.

Dal punto di vista tecnico, il tetto è realizzato in materiale plastico composito anziché metallico per limitare il peso. Il tessuto si ripiega in tre balze (invece delle classiche quattro) e vanta qualità acustiche ed ermetiche superiori grazie alla foderatura interna. Anche a tetto chiuso, la differenza di rumorosità rispetto alla versione standard è minima (circa il 4% a 130 km/h), mentre a tetto aperto un deflettore automatico ottimizza i flussi d’aria per ridurre turbolenze e rumori fastidiosi.

Interni e Abitabilità

Nonostante la natura “ludica” della versione Plein Sud, l’abitabilità interna rimane uno dei punti di forza assoluti. La sensazione di spazio è invariata: l’altezza a filo padiglione è di 906 mm all’anteriore e 813 mm al posteriore, garantendo comfort anche a occupanti di statura elevata.

La modularità è ereditata direttamente dalla filosofia pratica di Renault. Il bagagliaio offre un volume di 420 litri (di cui 44 sotto il pianale), con una soglia di carico eccezionalmente bassa (61 cm) che facilita il carico di oggetti pesanti. Ribaltando la panchetta posteriore e reclinando il sedile del passeggero anteriore, si ottiene una lunghezza di carico di 2,20 metri, ideale per trasportare piccoli mobili o attrezzatura sportiva.

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Inoltre, l’abitacolo offre ben 23,3 litri di spazio usufruibile per piccoli oggetti, distribuiti tra tasche e scomparti. Inoltre, la vettura mantiene una capacità di traino fino a 750 kg, un dettaglio non comune per un’elettrica di queste dimensioni, perfetto per rimorchi o piccole roulotte.

Tecnologia e Sicurezza

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud è un concentrato di IA. A bordo debutta l’avatar Reno, un copilota virtuale alimentato da ChatGPT 4.0 mini. Reno non si limita a rispondere a domande di cultura generale, ma agisce come un vero esperto del veicolo: può programmare la ricarica, spiegare come collegare il Bluetooth o regolare la pressione delle gomme. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, i comandi vocali sono fluidi e naturali, superando la rigidità delle frasi preimpostate.

Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato offre l’accesso a oltre 100 app (Amazon Music, Prime Video, HBO Max) e navigazione tramite Google Maps con Electric Route Planner, che ottimizza i viaggi lunghi suggerendo le soste di ricarica ideali. Sul fronte della sicurezza, la vettura dispone di ben 28 dispositivi ADAS.

Motore e autonomia

La versione Plein Sud è equipaggiata con un motore elettrico sincrono a rotore avvolto da 110 kW (150 CV) e 245 Nm di coppia. Le prestazioni sono brillanti: scatto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una ripresa da 80 a 120 km/h in soli 6,4 secondi. La velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h.

La dinamica di guida è supportata da un raffinato retrotreno multilink, che garantisce agilità nelle curve e stabilità nei tratti veloci. Inoltre, la funzione One Pedal permette di guidare quasi esclusivamente con l’acceleratore, frenando l’auto fino al completo arresto al rilascio del pedale. Per chi ama l’avventura, il sistema Extended Grip offre le modalità Snow e All-terrain, che ottimizzano la trazione su fondi difficili come neve o sterrato.

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La batteria da 52 kWh agli ioni di litio assicura un’autonomia in ciclo combinato WLTP di 392 km. L’impatto del tetto in tessuto sull’autonomia è trascurabile, con una riduzione di soli 7 km rispetto alla versione chiusa.

Per la ricarica, la Renault 4 Plein Sud offre soluzioni all’avanguardia:

ricarica rapida (DC): supporta fino a 100 kW , permettendo di passare dal 15 all’80% di carica in 30 minuti . Grazie a un nuovo scambiatore water-to-water, i tempi di ricarica rimangono ottimali anche a temperature polari (-20°C);

supporta fino a , permettendo di passare dal 15 all’80% di carica in . Grazie a un nuovo scambiatore water-to-water, i tempi di ricarica rimangono ottimali anche a temperature polari (-20°C); ricarica domestica/aziendale (AC): caricabatterie bidirezionale da 11 kW , che completa il ciclo 10-100% in circa 4 ore e mezza;

caricabatterie bidirezionale da , che completa il ciclo 10-100% in circa 4 ore e mezza; bidirezionalità (V2L): la funzione vehicle-to-load permette di alimentare dispositivi esterni (come un barbecue o un computer) collegandoli direttamente all’auto. La funzione Plug & Charge semplifica ulteriormente l’esperienza, permettendo il pagamento automatico alle stazioni compatibili senza l’uso di tessere o app.

Come va su strada

Al volante, la Renault 4 E-Tech conferma tutte le buone qualità già apprezzate sulla piattaforma condivisa con la sorella R5. La guida è piacevole e coinvolgente, con un assetto ben calibrato che trasmette subito sicurezza. Su strada l’auto mette in mostra un’ottima tenuta, mentre tra le curve sorprende per il rollio contenuto, un aspetto che contribuisce a rendere la vettura agile e precisa nei cambi di direzione.

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La spinta del motore elettrico è sempre pronta e ben dosata: le prestazioni sono brillanti quanto basta per garantire una guida vivace, senza mai risultare eccessive o mettere in secondo piano il comfort generale. Un contributo importante al piacere di marcia arriva dal grande tettino apribile, che aumenta sensibilmente la sensazione di benessere a bordo, regalando più luce e una maggiore percezione di spazio. Quanto agli inevitabili compromessi tecnici, il peso aggiuntivo e la leggera riduzione dell’autonomia rispetto alla versione con tetto fisso restano sostanzialmente impercettibili nell’utilizzo quotidiano, senza influenzare in modo tangibile l’esperienza di guida.

Prezzo

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud è già ordinabile in Italia con due livelli di allestimento: