Fonte: Ufficio Stampa Renault La nuova concept Renault 4 Savane 4x4 si mostra in anteprima

Il futuro di Renault è legato all’arrivo sul mercato di diversi nuovi modelli che, anno dopo anno, andranno a rivoluzionare la gamma del brand, portando avanti gli obiettivi di elettrificazione, con l’obiettivo di sostenere la crescita e rendere sostenibile, dal punto di vista finanziario, il passaggio a una mobilità sempre più a zero emissioni. Uno dei modelli destinati a far parte della gamma della Casa francese potrebbe essere appena stato svelato ufficialmente.

Renault, infatti, ha mostrato alcune immagini della concept Renault 4 Savane 4×4. Anche se non ci sono ancora dettagli sulla realizzazione di un modello di serie, il prototipo sembra essere molto vicino a una versione da produzione della Nuova Renault 4 E-Tech con trazione integrale. Le immagini diffuse da Renault mostrano nel dettaglio tutti gli elementi del prototipo.

Una concept molto interessante

La nuova Renault 4 Savane 4×4 è, chiaramente, una versione pensata per l’off-road della Renault 4 E-Tech, una delle novità più recenti del marchio francese. Le informazioni disponibili, al netto della presenza di un sistema di trazione integrale, sono pochissime. La base di partenza è sempre la piattaforma AmpR Small che, per il futuro di Renault, ricopre un ruolo molto importante. La piattaforma sarà anche utilizzata per la nuova Twingo. Il modello ha un’altezza da terra incrementata di 15 mm rispetto al modello di serie e carreggiate più ampie di 10 mm. La carrozzeria è realizzata in Verde Giada, con elementi in Nero Lucido e il Marrone Scuro per gli interni.

Il prototipo monta pneumatici Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 e ha alcune personalizzazioni sulla carrozzeria, dove trova spazio anche il logo 4 Savane. Sandeep Bhambra, Direttore Design Avanzato e Concept-Car Ampere e Renault, ha così descritto il nuovo progetto della Casa francese: “La showcar Renault 4 Savane 4×4 Concept porta al limite il carattere avventuroso di Renault 4 E-Tech Electric. La maggior altezza libera dal suolo e le carreggiate più ampie si aggiungono alla trazione integrale sempre attiva per consentirle di affrontare anche i terreni più impervi”.

Renault, tramite i suoi canali social e in attesa della presentazione in pubblico, ha pubblicato un breve video che anticipa la nuova concept car in azione, mettendo in mostra tutti gli elementi che caratterizzano il design, sia interno che esterno, del progetto. Per uno sguardo in anteprima alla Savane 4×4, quindi, vi basta dare un’occhiata al Reel qui di sotto.

Il modello di serie è vicino?

Per ora, Renault ha utilizzato il termine “showcar” per descrivere il nuovo modello che sarà protagonista di un evento di presentazione in pubblico in occasione del Roland–Garros, il torneo di tennis di Parigi che entrerà nel vivo nel corso dei prossimi giorni. Non ci sono informazioni in merito alla realizzazione di una variante di serie che, però, non viene esclusa.

Un possibile successo commerciale della Renault 4 E-Tech, disponibile con un prezzo di listino che parte da 29.900 euro, potrebbe aprire la strada alla variante 4×4 che rappresenterebbe un’aggiunta importante per la gamma del costruttore francese. Ulteriori dettagli in tal senso potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Una versione di serie, in ogni caso, non arriverà prima del 2026.