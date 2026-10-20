La Renault 5 elettrica guadagna autonomia e aggiorna la Five con 110 CV e ricarica rapida. Tra le novità a bordo spiccano la modalità Smart e l'arrivo di Gemini

Ufficio Stampa Renault La gamma Renault 5 si rinnova, con novità anche nei prezzi

Per la Renault 5 E-Tech Electric è tempo di aggiornamenti, a partire dai chilometri percorribili. La piccola elettrica francese guadagna fino a 20 km di percorrenza senza aumentare la capacità delle batterie, grazie ad alcuni interventi sull’aerodinamica e sull’elettronica. Ma le novità non finiscono qui: la Losanga ha messo mano anche alla versione d’accesso Five, che presto avrà un motore più potente e, soprattutto, la possibilità di ricaricare alle colonnine rapide. A completare il quadro ci sono nuovi colori e alcune modifiche alle tecnologie di bordo.

Più chilometri con una ricarica: i prezzi

Partiamo dalle versioni già in commercio. La Renault 5 con batteria Urban Range da 40 kWh e motore da 120 CV passa da 312 a 315 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP. Il miglioramento, appena tre chilometri, diventa più evidente sulla Comfort Range da 52 kWh, abbinata al motore da 150 CV: in questo caso si sale da 410 a 430 km.

Il merito va al lavoro svolto sul sottoscocca, sui nuovi retrovisori e sulla gestione elettronica della batteria. Per guadagnare qualche chilometro di autonomia non è stato necessario montare batterie di maggiore capacità. E i prezzi? La Urban Range parte da 28.150 euro nell’allestimento Evolution, mentre la Comfort Range ne richiede almeno 33.190 euro, con la versione Techno.

La Five guadagna potenza e ricarica rapida

Eppure, una novità le batte tutte e riguarda la Five, proposta d’ingresso della gamma. Attualmente monta un motore da 95 CV con batteria da 40 kWh, ma tra qualche settimana cambierà configurazione adottando un’unità da 110 CV, appartenente alla stessa famiglia di quello della Twingo E-Tech Electric. Alimentata da una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 36,5 kWh, realizzata con tecnologia cell-to-pack così da sfruttare meglio lo spazio disponibile, la Five offrirà, secondo i dati dichiarati dalla Casa, un’autonomia fino a 305 km e uno scatto da 0 a 50 km/h in 3,5 secondi.

Nell’uso quotidiano dovrebbe esserci un cambio di passo: la nuova Five avrà di serie la ricarica rapida in corrente continua fino a 80 kW, accanto a quella in corrente alternata da 6,6 kW. Gli ordini apriranno prossimamente.

Nuovi colori e tecnologia a bordo

E come sempre anche l’occhio vuole la sua parte, perciò la gamma accoglierà il Rosso Passion, disponibile già sulla Five, e il Grigio Scisto Metallizzato, riservato agli allestimenti da Evolution a Roland-Garros. Si aggiungono combinazioni inedite per tetto e profili, oltre ai cerchi Techno nella finitura Warm Titanium.

All’interno debutta un caricatore wireless per smartphone compatibile con lo standard Qi2, dotato di raffreddamento per limitare il surriscaldamento, che secondo Renault permetterà di recuperare il 50% della batteria del telefono in un’ora.

Al posto della modalità Perso, Renault introduce la Smart, capace di passare da Eco a Comfort o Sport a seconda dello stile di guida. Scompare di conseguenza il pulsante Multi-Sense dal volante, mentre le selezioni manuali restano accessibili dal display o tramite comando vocale.

Infine, l’assistente Google Gemini sostituirà Google Assistant attraverso un aggiornamento da remoto. La Renault 5 potrà quindi gestire conversazioni più naturali e richieste articolate, anche cambiando lingua durante il dialogo, un altro piccolo passo avanti per un modello che, evidentemente, non ha intenzione di vivere soltanto del fascino della sua antenata.